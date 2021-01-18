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遭下毒剛痊癒 納瓦尼堅持返俄…一下機就被捕

編譯中心／綜合17日電
俄羅斯反對派領袖納瓦尼（中）17日從德國柏林搭機抵達莫斯科，抵國門沒多久後就被俄國警方拘捕。（美聯社）
俄羅斯反對派領袖納瓦尼（中）17日從德國柏林搭機抵達莫斯科，抵國門沒多久後就被俄國警方拘捕。（美聯社）

俄羅斯反對派領袖納瓦尼17日從德國首都柏林搭機並降落在莫斯科一座機場，但返抵國門沒多久後就被俄國警方拘捕。納瓦尼的發言人證實拘捕的消息。

來源：YouTube

中央社引述法新社報導，納瓦尼搭乘的班機原定降落在莫斯科伏努科夫機場，但後來在晚間改降落在莫斯科的謝列梅捷沃國際機場。直播影片顯示，納瓦尼在柏林登機時說：「我要大大感謝所有人，我希望我們成功。我確定一切都會很好。」他和妻子尤莉亞一同搭機。

俄羅斯反對派領袖納瓦尼（右）在妻子尤莉亞陪伴下，17日從德國柏林搭機抵達莫斯科。...
俄羅斯反對派領袖納瓦尼（右）在妻子尤莉亞陪伴下，17日從德國柏林搭機抵達莫斯科。（歐新社）

不過，納瓦尼一下機就遭逮捕。俄羅斯聯邦監獄管理局（FSIN）證實拘捕行動。FSIN聲明表示，納瓦尼因為多次違反2014年挪用公款案件的緩刑規定而被拘捕，將被拘留直到法院作出裁決。警方稍早已在伏努科夫機場拘捕4名納瓦尼的主要盟友。

44歲的納瓦尼去年8月在飛機上昏倒，之後被送往德國治療。德國等西方國家說，納瓦尼體內驗出神經毒劑「諾維喬克」，顯示遭暗殺未遂，但俄國否認涉及此事。納瓦尼在直播影片中表示，「幾乎（恢復）健康」，可以返家「休養」，無畏被逮捕而執意返回俄國。

納瓦尼2014年因挪用公款被判處3年半徒刑，緩刑已於12月30日到期；不過FSIN表示「有義務」拘捕納瓦尼。此外，納瓦尼也將面臨另一項刑事犯罪指控。俄羅斯調查人員去年底展開調查，稱納瓦尼挪用價值超過400萬美元的捐款。

納瓦尼向來敢於批評普亭政權，他近年來最大一場政治勝利是2019年地方選舉，當時在盟友被禁止參選下，納瓦尼鼓吹「聰明投票」，造成親蒲亭政黨遭逢重大挫敗，丟掉了莫斯科議會的議席。

機場 德國 俄羅斯

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