破紀錄！尼泊爾攀山隊 成功冬登世界第2高峰

海拔8611公尺、世界第2高的喬戈里峰原是全球8000公尺以上高山中，唯一一座人類不曾在冬天征服的山峰。這項紀錄在16日終於被打破。（路透）

海拔8611公尺、世界第2高的喬戈里峰（K2）原是全球8000公尺以上高山中，唯一一座人類不曾在冬天征服的山峰，這項紀錄日前終於被打破。

美國 戶外雜誌Outside網站報導，由雪巴人和尼泊爾人共10人組成的隊伍，16日攻上位於巴基斯坦和中國 邊界的喬戈里峰，成員高唱尼泊爾國歌慶祝這項成就。

喬戈里峰冬季天氣嚴寒、風雪極強，比全球最高的聖母峰（Everest）更陡峭、更需技術且更致命。

這支登山隊由雪巴人明瑪‧戈亞爾傑（Mingma Gyalje Sherpa）和普爾加（Nirmal Purja Pun Magar）帶隊，利用風勢罕見降至每小時10英里（約16.1公里）以下的機會攻頂。

明瑪‧戈亞爾傑是獲得認證的高山嚮導，在2006年展開登山生涯，目前為嚮導公司Imagine Nepal所有人，現已22度攻頂8000公尺以上高山。

世界第二高的喬戈里峰，冬季酷寒、風雪極強，難攻頂。日前終於被尼泊爾人打破。（美聯社）

他說，「我幫過幾名外國登山客攻頂不同的8000公尺高山。我有點驚訝之前沒有雪巴人參與過（8000公尺高山）冬季首登。」

普爾加在登山界也享有盛名。去年他在6個月又6天內爬遍全球14座8000公尺以上高山，因而名留青史。如今他與明瑪‧戈亞爾傑，成為在冬夏兩季都曾登頂喬戈里峰的全球唯二人。