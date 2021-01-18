我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫苗怎麼打？有效多久？金山加大傳染病學教授解惑

想以軍禮風光離任？川普遭五角大廈拒絕

破紀錄！尼泊爾攀山隊 成功冬登世界第2高峰

編譯中心／綜合17日電
海拔8611公尺、世界第2高的喬戈里峰原是全球8000公尺以上高山中，唯一一座人類不曾在冬天征服的山峰。這項紀錄在16日終於被打破。（路透）
海拔8611公尺、世界第2高的喬戈里峰原是全球8000公尺以上高山中，唯一一座人類不曾在冬天征服的山峰。這項紀錄在16日終於被打破。（路透）

海拔8611公尺、世界第2高的喬戈里峰（K2）原是全球8000公尺以上高山中，唯一一座人類不曾在冬天征服的山峰，這項紀錄日前終於被打破。

美國戶外雜誌Outside網站報導，由雪巴人和尼泊爾人共10人組成的隊伍，16日攻上位於巴基斯坦和中國邊界的喬戈里峰，成員高唱尼泊爾國歌慶祝這項成就。

喬戈里峰冬季天氣嚴寒、風雪極強，比全球最高的聖母峰（Everest）更陡峭、更需技術且更致命。

這支登山隊由雪巴人明瑪‧戈亞爾傑（Mingma Gyalje Sherpa）和普爾加（Nirmal Purja Pun Magar）帶隊，利用風勢罕見降至每小時10英里（約16.1公里）以下的機會攻頂。

明瑪‧戈亞爾傑是獲得認證的高山嚮導，在2006年展開登山生涯，目前為嚮導公司Imagine Nepal所有人，現已22度攻頂8000公尺以上高山。

世界第二高的喬戈里峰，冬季酷寒、風雪極強，難攻頂。日前終於被尼泊爾人打破。（美聯...
世界第二高的喬戈里峰，冬季酷寒、風雪極強，難攻頂。日前終於被尼泊爾人打破。（美聯社）

他說，「我幫過幾名外國登山客攻頂不同的8000公尺高山。我有點驚訝之前沒有雪巴人參與過（8000公尺高山）冬季首登。」

普爾加在登山界也享有盛名。去年他在6個月又6天內爬遍全球14座8000公尺以上高山，因而名留青史。如今他與明瑪‧戈亞爾傑，成為在冬夏兩季都曾登頂喬戈里峰的全球唯二人。

美國 中國

上一則

35年最強寒流襲南韓 首爾-18.6℃漢江結冰

下一則

超罕見！礦工切開紫水晶礦 赫見「美麗心型」

延伸閱讀

登山界創舉 10尼泊爾人冬季首登世界第2高峰

登山界創舉 10尼泊爾人冬季首登世界第2高峰
尼泊爾10登山客登頂k2「殺人峰」 人類冬季創舉

尼泊爾10登山客登頂k2「殺人峰」 人類冬季創舉
高盛估標普500今年再漲14%、公布攻頂路線圖

高盛估標普500今年再漲14%、公布攻頂路線圖
誤會大了！載著69名乘客的航班飛錯機場

誤會大了！載著69名乘客的航班飛錯機場

熱門新聞

國外有名男子在網上分享自身經歷，稱自己意外與公司女老闆發生性關係後，如今老闆竟不願他辭職，甚至讓他當「小白臉」都沒關係。示意圖。圖 /ingimage

19歲鮮肉與老闆上床 想離職對方竟稱不工作也沒差

2021-01-12 08:05
金正恩胞妹、曾任勞動黨中央委員會第一副部長的金與正被踢出核心政權。（美聯社資料照片）

失勢了？北韓擁戴金正恩成總書記 金與正遭踢出政治局

2021-01-10 20:41
印尼三佛齊航空9日疑失事，機上有12名機組員。部分機組員的家屬10日在雅加達機場等候搜救的消息。中央社

核酸篩檢費太貴 印尼空難班機乘客意外逃死劫

2021-01-10 09:36
魁北克為遏制新冠確診案例和住院人數嚴重升高，從9日開始實施晚上8時到凌晨5時的宵禁，為百年來首次。(美聯社)

鑽宵禁漏洞...加國妻子狗繩牽丈夫出門稱「遛狗」

2021-01-12 10:18

挪威23人接種疫苗後喪命 對高齡群體風險浮現

2021-01-16 05:33
總理梅克爾不認同社群媒體巨擘無限期暫停美國總統川普的帳號。(美聯社)

川普帳號被封 梅克爾：言論自由不應社群老闆決定

2021-01-11 11:15

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
想以軍禮風光離任？川普遭五角大廈拒絕

想以軍禮風光離任？川普遭五角大廈拒絕
華人一家三口感染 兒好轉 母進ICU 父愈來愈差

華人一家三口感染 兒好轉 母進ICU 父愈來愈差
辦公室最厭惡的4大行為！「這一點」她大呼：百思不解

辦公室最厭惡的4大行為！「這一點」她大呼：百思不解
川普下台前再打華為一拳 傳撤銷已核發的供貨許可

川普下台前再打華為一拳 傳撤銷已核發的供貨許可
那一家人「氣氛怪怪的」 服務生靠紙條救出受虐兒

那一家人「氣氛怪怪的」 服務生靠紙條救出受虐兒