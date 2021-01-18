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拜登傳出席6月在英G7峰會 修補與強生關係

編譯中心／綜合17日電
英國6月舉行七大工業國實體高峰會，美國總統當選人拜登上任後傳將參加。（美聯社）
英國6月舉行七大工業國實體高峰會，美國總統當選人拜登上任後傳將參加。（美聯社）

英國宣布，今年6月將在英格蘭西南部康瓦爾郡的海濱城鎮，舉行七大工業國（G7）高峰會，為近兩年來首場G7實體峰會，也將是美國總統當選人拜登上任後首度參加的G7會議。此外，拜登也計畫上任後首先訪問英國，修補與英國首相強生的關係。

美國總統川普去年因新冠肺炎疫情而取消G7峰會，今年英國接手主辦後，預定6月11至13日於康瓦爾郡舉行G7峰會，邀請美國、加拿大、法國、德國、義大利、日本及歐盟領袖與會，澳洲、印度及南韓也受邀為賓客，預料討論重點將包括全球如何因應新冠肺炎疫情、氣候變遷等。各國領袖尚未確定是否出席。

周日電訊報報導，英國政府希望這個場合能成為拜登上任後首度造訪歐洲的行程。G7各國領袖與部會首長近幾個月都是視訊開會。強生表示，希望藉由主辦G7，凝聚全球經濟必須從新冠疫情中復甦的共識。

美國總統當選人拜登計畫上任後首先訪問英國，修補與英國首相強生（圖）的關係。（美聯...
美國總統當選人拜登計畫上任後首先訪問英國，修補與英國首相強生（圖）的關係。（美聯社）

而據將密切參與拜登出訪行程的消息人士預期，拜登很可能出席英國G7實體峰會，作為上任後首個訪問的國家。消息人士透露：「拜登認為，他與強生將共同承擔全世界的命運，所以他想克服與強生的所有政治歧見。」英國多名官員也預期，英國會是拜登出訪首站，也將是強生的重大外交勝利。

強生帶領英國脫歐，但拜登反對英國脫歐，而且對祖先居住的愛爾蘭很有感情，拜登去年不只一次警告，北愛爾蘭和平進程里程碑「貝爾法斯特協議」不能淪為「英國脫歐的犧牲品」。

英國 拜登 G7

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