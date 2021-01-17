公平公正？巴勒斯坦睽違15年 7月將大選

巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯宣布，今年5月22日舉行議會選舉，7月31日進行自治政府主席大選。（美聯社）

巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯宣布，將舉行逾15年來首次選舉，其中5月22日舉行議會選舉，自治政府主席大選則在7月31日進行。這是當地自2006年來首次舉行選舉，也是阿巴斯當選主席來首次大選，被視為是回應民間對政權合法性的質疑。

香港商業電台報導，阿巴斯的主要競爭對手、伊斯蘭激進武裝組織「哈馬斯」（Hamas，巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動）表示歡迎，呼籲當局舉行公平公正選舉，讓選民自由表達意願。 但上月巴勒斯坦政策與研究調查中心的調查顯示，52%國民認為現况難有公平自由選舉。哈馬斯如果勝出，76%受訪者推測阿巴斯領導的「法塔赫」（Fatah party，巴勒斯坦民族解放運動）不會接受結果，反之，58%因認為哈馬斯不會承認法塔赫勝利。

目前巴勒斯坦自治政府只在約旦河西岸具有限自治權。以色列去年與4個阿拉伯國家達成外交協議，讓巴勒斯坦民眾感到沮喪，民間各派努力和解，期望團結回應遭國際孤立的情況。在美國 川普政府任內，巴勒斯坦與美國的關係同樣跌至低點。隨著民主黨拜登 將上任美國總統，巴勒斯坦期望兩地關係會出現轉機。

巴勒斯坦上次大選是在2005年1月9日，阿巴斯接替阿拉法特，當選自治政府主席至今；而2006年議會選舉哈馬斯大勝，但雙方以決裂內戰告終。哈馬斯隨後盤踞於有200萬巴人生活的加薩地帶，法塔赫則控制有280萬巴人的約旦河西岸，選舉多次被推遲。法塔赫和哈馬斯去年9月達成協議，在2021年舉行大選，現年85歲的阿巴斯並未透露次否將再度投入選舉。根據「巴勒斯坦政策和研究中心」去年進行的調查，哈馬斯領袖哈尼耶在民調 中擊敗現任自治政府主席阿巴斯。