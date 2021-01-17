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接班梅克爾？拉謝特當選德基民黨魁 9月大選有望角逐大位

編譯莊蕙嘉／綜合報導
拉謝特（右）是梅克爾（左）屬意的接班人。（路透）
拉謝特（右）是梅克爾（左）屬意的接班人。（路透）

德國執政黨基民黨（CDU）16日舉行黨代表大會，選出新任黨主席、北萊因–西伐利亞邦邦總理拉謝特（Armin Laschet）。他有望在今年9月的全國大選角逐總理寶座，成為梅克爾接班人，或是指派人選出馬，擁有左右德國政局的話語權。

此次黨主席選舉共有三人角逐，包括梅克爾死對頭、保守派和商界力挺的麥茲（Friedrich Merz），國會外交委員會主席洛特根及拉謝特。麥茲曾於兩年前參選，以些微差距敗給康－卡亨鮑爾；洛特根雖缺少黨內大老支持，但改革色彩受年輕及女性黨員歡迎，被視為黑馬。

德國執政黨基民黨16日舉行黨代表大會，北萊因–西伐利亞邦邦總理拉謝特當選。（路透...
德國執政黨基民黨16日舉行黨代表大會，北萊因–西伐利亞邦邦總理拉謝特當選。（路透）

因疫情影響，選舉採線上投票，由1001位黨代表選舉黨主席。洛特根在首輪投票出局，拉謝特在第二輪投票獲521票，勝過麥茲的466票。

59歲的拉謝特有法律學位，當過記者、聯邦議會議員及歐洲議會議員，2017年當選德國人口最多的北萊茵–西伐利亞邦邦總理。拉謝特立場偏自由派，擅長整合不同路線者。拉謝特發表勝選感言說：「我們必須團結，讓社會凝聚。」他指出，許多人認為梅克爾就代表基民黨，全黨應珍惜這份信任並努力。

基民黨與基督教社會黨（CSU）組成的執政聯盟是德國第一大黨，民意支持度長期維持在35%以上。拉謝特可以自己出馬參選，但必須跟基社黨黨魁、巴伐利亞邦總理索德協調由誰出線。

德國總理梅克爾自2000年起擔任中間偏右的基民黨黨主席，帶領該黨贏過四次大選，2018年因地方選舉失利而下台，表示不會競選第五個任期，康–卡亨鮑爾接任黨主席。

她原是梅克爾屬意的接班人，但去年2月圖林根邦選舉時，中間偏右的自由民主黨和極右派「德國另類選擇黨」合作，幫助自民黨邦總理候選人當選，部分基民黨議員也跑票支持。康–卡亨鮑爾遭抨擊，黯然辭去黨主席。

德國 梅克爾 鮑爾

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