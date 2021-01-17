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梅克爾友中路線 新黨魁拉謝特料將延續

編譯中心／綜合16日電
拉謝特（左）是梅克爾（右）屬意的接班人。（路透）
拉謝特（左）是梅克爾（右）屬意的接班人。（路透）

德國總理梅克爾所屬政黨基民黨16日舉行黨內大選，選出拉謝特為新任黨主席，外界認為他將延續梅克爾的友中態度。而雖然未來執政聯盟組成可能左右大局，但華爾街日報引述黨內高層指出，由於德國整體上對中國仍友善，不論誰率領基民盟，德國都不太可能加入美國總統當選人拜登的抗中聯盟。

據報導，早在黨主席選舉前，黨內人士就透露三名候選人外交政策觀點雖有差異，仍不影響德國對中國友善姿態。有黨內高層表示，德國外交上雖然更親近美國，「但我們不會跟中國脫鉤。……我們是個出口國家，保持所有通道開放很重要。」

綜合金融時報、Politico等媒體報導，中國汽車出口市場是德國經濟一大命脈，美國「德國馬歇爾基金會」（GMF）駐柏林學者奧爾伯格說：「如果我們沒有汽車業，我們的對中政策會有很大不同。」她直言，不認為拉謝特會採取違背德國最大工業利益的政策。

不過，也有意見認為基民盟和基社盟即使延續執政，民調排第二、對中態度強硬的「綠黨」將成為決定未來政策變數的關鍵，政府必須面對朝野堅定應對中國挑戰的呼聲。社民黨外交政策發言人施米德表示，梅克爾一方無意改變，「但在她離任後，肯定會有更堅定的對中政策」。

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