印尼強震增至57死 1.5萬人無家可歸
印尼蘇拉威西島15日凌晨發生規模6.2的淺層強震，強烈搖晃持續5到7秒，造成300多棟房屋倒塌。CNN報導，目前至少67死。根據國家災難管理委員會（BNPB）的數據，超過600人受傷，馬傑內1.5萬名居民流離失所。據當地搜救隊稱，仍有許多人被困在倒塌的建築物下，預計死亡人數恐再增加。
地震震央位於馬傑內市東北方六公里處，震源深度十公里，當時數千名受驚居民逃離家中。地震和餘震破壞超過300間房屋和兩間飯店，也將一間醫院和地方政府辦公室夷為平地，當局說有數位民眾困在瓦礫中。
西蘇拉威西省災害機構負責人馬吉德表示，隨著搜救隊員展開行動，可能發現更多罹難者。
地震引發三起山崩、斷電和破壞連結區域樞紐望加錫等城市橋梁。印尼國家災害應變署初步資訊顯示，馬傑內約637人受傷，馬武柔則有20多人受傷。
氣象氣候暨地球物理局負責人表示，至今發生至少26次餘震，還有可能發生餘震和引發海嘯的強震。蘇拉威西島帕盧市在2018年也曾發生規模6.2地震，當時甚至引發海嘯，造成數千人死亡。
瓜地馬拉 也有6.1強震
無獨有偶，瓜地馬拉官員指出，規模6.1強震16日侵襲瓜地馬拉中部和南部數個城鎮，震央在太平洋，深度約10公里，南部海岸可感受地震晃動，同時在首都瓜地馬拉市所在的中部地區也可感受到地震，目前未立即傳出傷亡或毀損報告。另外俄羅斯韃靼海峽（Tatar Strait）也傳出發生規模6.4地震。
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