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金正恩刷存在感救經濟 要美「取消制裁」換去核

編譯莊蕙嘉／綜合15日電
金正恩（中）14日主持閱兵，笑得很開心。（美聯社）
金正恩（中）14日主持閱兵，笑得很開心。（美聯社）

掌權九年多的北韓領導人金正恩，正面臨前所未有的沉重壓力。選在美國政權交接之前召開十年來第二次、為期八天的勞動黨代表大會，還在三個多月內舉行第二次閱兵，金正恩向即將就任的拜登政府喊話意味明顯。

長年國際經濟制裁，去年因新冠肺炎疫情封鎖邊境，颱風侵襲造成作物歉收，還有停滯不前的去核談判，已將北韓經濟逼向極其窘迫的境界。

對內，金正恩在大會展現謙卑姿態，多次為經濟不振道歉，承認過去五年的北韓經濟「比壞更壞」，解決之道是提出新的經濟計畫。金正恩地位的神聖與不可侵犯性，不致於因施政無方被究責，勇於道歉反而可強化官民一心與效忠領袖的思想。同時間，他被推舉為勞動黨總書記，登上祖父和父親都掌握過的權力頂峰。

對外，金正恩揭示繼續發展核武的決心，羅列研發武器清單，並稱美國是最大敵人，把北韓的無力現狀歸咎於美國對北韓的敵意，亦合理化擁核戰略。

新的拜登政府對平壤亦是新挑戰，曾當過歐巴馬副手的拜登，很可能重啟「戰略耐性」路線，對北韓採取消極態度。且拜登曾稱金正恩是「惡棍」，對北韓不會有好臉色。

「北韓風險集團」執行長蘭可夫指出：「很顯然，北韓正在使出他們的一貫手法：製造危機，升高緊張，提醒拜登他的存在。」

不過，現今北韓的挑釁空間已縮小，不論是核試或發射飛彈，做法太過火將惹怒北韓最依賴的盟友中國。然而「刷存在感」確實有其必要，金正恩的動作意在提醒美國，北韓仍有核武，但更想改善經濟。只要華府願意取消制裁，去核隨時能談。

北韓 金正恩 拜登

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