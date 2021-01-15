朴槿惠定讞關20年 若無特赦恐老死獄中

南韓前總統朴槿惠被判處20年有期徒刑定讞。（歐新社）

美聯社報導，南韓 最高法院14日針對68歲的前總統朴槿惠閨密干政案、收受國家情報院提供的特殊活動費等案，判處20年有期徒刑及罰金180億韓元（約1639萬美元 ）定讞。朴槿惠能否獲得特赦引起外界關注，韓媒中央日報指出，朴槿惠因另案還有2年有期徒刑在身，22年刑期扣除這些年的羈押時間後，預計將於2039年出獄。朴槿惠若不獲得特赦，未來恐將老死獄中。

這項判決意味著，加上朴槿惠2016年非法介入自由韓國黨黨內推選遭處兩年徒刑，朴槿惠在2017年因彈劾下台後將吃上共22年牢飯。

不過，判決定讞也使朴槿惠有資格被總統特赦。隨著明年3月南韓總統大選接近，選民深陷分裂，隱隱浮現特赦朴槿惠的可能性。

總統文在寅 尚未直接說明釋放前總統朴槿惠的可能性。許多保守派政治人物呼籲文在寅，釋放朴槿惠和因貪汙遭處17年有期徒刑的前總統李明博。韓聯社報導，文在寅所屬的共同民主黨黨魁李洛淵在新年專訪中表示，將建議總統文在寅特赦兩位前總統，引起議論。

青瓦台發言人姜珉碩表示，針對朴槿惠的判決象徵南韓民主「成熟和成長」，但也表示前總統因犯罪入獄是段「不幸的」歷史，不應再重複發生。青瓦台官員被問及文在寅特赦朴槿惠和李明博的可能性時，避免正面回應。

報導指出，是否決定赦免兩位前總統，其實屬於總統固有職權，推測文在寅預計在1月中旬召開新年記者會時，將會在記者提出相關問題後發表看法。

青瓦台相關高層在判決出爐後向記者透露，該段時間並未聽聞文在寅特別提及特赦議題，「在大法院宣判結果出來後立刻問及是否特赦，這是非常不適當的。」

根據東亞日報報導，民意調查機構「Gallup Korea」於5至7日針對全國1000名滿18歲以上的民眾進行調查，其中贊成文在寅政府應特赦李明博、朴槿惠的民眾僅占37%、反對的民眾高達54%，另外有9%的民眾持保留意見。