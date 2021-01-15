我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

反制英BNO移民 北京擬取消香港申請者中國國籍

1張圖看疫情：全美確診破2331萬 近39萬病亡

朴槿惠定讞關20年 若無特赦恐老死獄中

編譯中心／綜合14日電
南韓前總統朴槿惠被判處20年有期徒刑定讞。（歐新社）
南韓前總統朴槿惠被判處20年有期徒刑定讞。（歐新社）

美聯社報導，南韓最高法院14日針對68歲的前總統朴槿惠閨密干政案、收受國家情報院提供的特殊活動費等案，判處20年有期徒刑及罰金180億韓元（約1639萬美元）定讞。朴槿惠能否獲得特赦引起外界關注，韓媒中央日報指出，朴槿惠因另案還有2年有期徒刑在身，22年刑期扣除這些年的羈押時間後，預計將於2039年出獄。朴槿惠若不獲得特赦，未來恐將老死獄中。

這項判決意味著，加上朴槿惠2016年非法介入自由韓國黨黨內推選遭處兩年徒刑，朴槿惠在2017年因彈劾下台後將吃上共22年牢飯。

不過，判決定讞也使朴槿惠有資格被總統特赦。隨著明年3月南韓總統大選接近，選民深陷分裂，隱隱浮現特赦朴槿惠的可能性。

總統文在寅尚未直接說明釋放前總統朴槿惠的可能性。許多保守派政治人物呼籲文在寅，釋放朴槿惠和因貪汙遭處17年有期徒刑的前總統李明博。韓聯社報導，文在寅所屬的共同民主黨黨魁李洛淵在新年專訪中表示，將建議總統文在寅特赦兩位前總統，引起議論。

青瓦台發言人姜珉碩表示，針對朴槿惠的判決象徵南韓民主「成熟和成長」，但也表示前總統因犯罪入獄是段「不幸的」歷史，不應再重複發生。青瓦台官員被問及文在寅特赦朴槿惠和李明博的可能性時，避免正面回應。

報導指出，是否決定赦免兩位前總統，其實屬於總統固有職權，推測文在寅預計在1月中旬召開新年記者會時，將會在記者提出相關問題後發表看法。

青瓦台相關高層在判決出爐後向記者透露，該段時間並未聽聞文在寅特別提及特赦議題，「在大法院宣判結果出來後立刻問及是否特赦，這是非常不適當的。」

根據東亞日報報導，民意調查機構「Gallup Korea」於5至7日針對全國1000名滿18歲以上的民眾進行調查，其中贊成文在寅政府應特赦李明博、朴槿惠的民眾僅占37%、反對的民眾高達54%，另外有9%的民眾持保留意見。

文在寅 南韓 美元

上一則

梵蒂岡證實：前後任教宗打疫苗了

下一則

新冠殁近200萬人 北半球今年疫情恐更慘

延伸閱讀

朴槿惠「閨密門」20年徒刑定讞 要被關到87歲

朴槿惠「閨密門」20年徒刑定讞 要被關到87歲
拜登上台 文在寅急修復日韓關係？韓新駐日大使月中上任

拜登上台 文在寅急修復日韓關係？韓新駐日大使月中上任
台灣防疫成功經濟成長佳 韓媒歸功不屈於中國

台灣防疫成功經濟成長佳 韓媒歸功不屈於中國
南韓總統文在寅民調創新低 下滑至34.1%

南韓總統文在寅民調創新低 下滑至34.1%

熱門新聞

凌晨約4點半，畫面中一名男子竟扛著身體已經僵直、雙手向上舉、看似酒醉毫無意識的達塞拉進入房間，疑似「撿屍」。YOUTUBE／JaySpeak TV

遭性侵空姐生前最後畫面曝光 走廊熱吻「被撿屍」

2021-01-08 06:32
三佛齊航空客機示意圖，非當事客機。Getty Images

印尼波音737客機墜毀 機上62人下落不明

2021-01-09 07:21
印尼三佛齊航空9日疑失事，機上有12名機組員。部分機組員的家屬10日在雅加達機場等候搜救的消息。中央社

核酸篩檢費太貴 印尼空難班機乘客意外逃死劫

2021-01-10 09:36
金正恩胞妹、曾任勞動黨中央委員會第一副部長的金與正被踢出核心政權。（美聯社資料照片）

失勢了？北韓擁戴金正恩成總書記 金與正遭踢出政治局

2021-01-10 20:41
圖為美國生技公司莫德納（Moderna）研發的新冠疫苗。(美聯社)

英國緊急通過3款新冠疫苗 但民眾「只要這一家的」

2021-01-08 20:14
國外有名男子在網上分享自身經歷，稱自己意外與公司女老闆發生性關係後，如今老闆竟不願他辭職，甚至讓他當「小白臉」都沒關係。示意圖。圖 /ingimage

19歲鮮肉與老闆上床 想離職對方竟稱不工作也沒差

2021-01-12 08:05

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
MIT華人教授被控未披露中國合作及虛假報稅 100萬取保候審

MIT華人教授被控未披露中國合作及虛假報稅 100萬取保候審
拜登推1.9兆元經濟紓困方案 這些錢用在哪裡？

拜登推1.9兆元經濟紓困方案 這些錢用在哪裡？
紐時：葉倫錯鮑爾跟著錯 唯川普對此事判斷正確

紐時：葉倫錯鮑爾跟著錯 唯川普對此事判斷正確
洛杉磯縣疫情最新：每3人就有1人感染病毒

洛杉磯縣疫情最新：每3人就有1人感染病毒
國會彈劾、社群封鎖 川普太難堪 幕僚說可悲

國會彈劾、社群封鎖 川普太難堪 幕僚說可悲