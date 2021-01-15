印尼蘇拉威西強震7死 多處房屋倒塌

印尼蘇拉威西島發生強烈地震。（美聯社）

印尼 蘇拉威西島（Sulawesi）15日發生規模6.2地震 ，造成當地許多房屋倒塌，目前已知7人死亡、600多人受傷。

路透報導，地震震央位於馬傑內市（Majene）東北方6公里處，震源深度10公里。

印尼國家災害應變署聲明指出，數千人在地震後撤離家園，一間飯店和西蘇拉威西島政府辦公室遭到嚴重損壞，電路也受損。地震未引發海嘯警報，但居民感受到7秒強烈搖晃。

聲明中也說，雖然這次強震並未引發海嘯警報，但能感受到強烈的震度，為時約7秒。事實上，就在幾小時前，有5.9的強震侵襲了同一地區，損壞了數幢民宅。

網路流傳震後照片中，房屋倒塌，網上也流傳地震發生時的影片，現場險象環生，還有一名小女孩被壓在瓦礫堆下動彈不得，只露得出臉發出微小的求救聲。

蘇拉威西島2018年9月28日發生規模7.5的強烈地震，引發6公尺高的海嘯，清真寺、商場、橋梁都成廢墟，許多民眾來不及逃難，死亡至少832人死亡，數百人受傷。

來源：推特