印尼蘇拉威西強震7死 多處房屋倒塌

印尼 蘇拉威西島(Sulawesi)15日發生規模6.2地震 ,造成當地許多房屋倒塌,目前已知7人死亡、600多人受傷。

路透報導,地震震央位於馬傑內市(Majene)東北方6公里處,震源深度10公里。

印尼國家災害應變署聲明指出,數千人在地震後撤離家園,一間飯店和西蘇拉威西島政府辦公室遭到嚴重損壞,電路也受損。地震未引發海嘯警報,但居民感受到7秒強烈搖晃。

聲明中也說,雖然這次強震並未引發海嘯警報,但能感受到強烈的震度,為時約7秒。事實上,就在幾小時前,有5.9的強震侵襲了同一地區,損壞了數幢民宅。

網路流傳震後照片中,房屋倒塌,網上也流傳地震發生時的影片,現場險象環生,還有一名小女孩被壓在瓦礫堆下動彈不得,只露得出臉發出微小的求救聲。

蘇拉威西島2018年9月28日發生規模7.5的強烈地震,引發6公尺高的海嘯,清真寺、商場、橋梁都成廢墟,許多民眾來不及逃難,死亡至少832人死亡,數百人受傷。

We pray that our brothers there will continue to endure this trial 🤲🏻🙏#Ya Rabb #Al Fatihah #Banjir #gempamamuju #sulawesibarat #gempamajene #Prayformamuju #prayforindonesia #PrayforKalSel #BMKG #Basarnas pic.twitter.com/eC0v4GO5Zm