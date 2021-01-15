我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

反制英BNO移民 北京擬取消香港申請者中國國籍

1張圖看疫情：全美確診破2331萬 近39萬病亡

印尼蘇拉威西強震7死 多處房屋倒塌

編譯胡夢瑋／綜合報導
印尼蘇拉威西島發生強烈地震。（美聯社）
印尼蘇拉威西島發生強烈地震。（美聯社）

印尼蘇拉威西島（Sulawesi）15日發生規模6.2地震，造成當地許多房屋倒塌，目前已知7人死亡、600多人受傷。

路透報導，地震震央位於馬傑內市（Majene）東北方6公里處，震源深度10公里。

印尼國家災害應變署聲明指出，數千人在地震後撤離家園，一間飯店和西蘇拉威西島政府辦公室遭到嚴重損壞，電路也受損。地震未引發海嘯警報，但居民感受到7秒強烈搖晃。

聲明中也說，雖然這次強震並未引發海嘯警報，但能感受到強烈的震度，為時約7秒。事實上，就在幾小時前，有5.9的強震侵襲了同一地區，損壞了數幢民宅。

網路流傳震後照片中，房屋倒塌，網上也流傳地震發生時的影片，現場險象環生，還有一名小女孩被壓在瓦礫堆下動彈不得，只露得出臉發出微小的求救聲。

蘇拉威西島2018年9月28日發生規模7.5的強烈地震，引發6公尺高的海嘯，清真寺、商場、橋梁都成廢墟，許多民眾來不及逃難，死亡至少832人死亡，數百人受傷。

來源：推特

印尼蘇拉威西島發生強烈地震，救難隊正在搜尋倒塌建物下是否有生還者。（歐新社）
印尼蘇拉威西島發生強烈地震，救難隊正在搜尋倒塌建物下是否有生還者。（歐新社）

地震 印尼 推特

上一則

丹麥卡通惹議… 主角有根「世界最長老二」

下一則

日加強防疫 入境外國人不配合者恐遭驅逐

延伸閱讀

印尼6.2強震 7死600多傷 多處房屋倒塌

印尼6.2強震 7死600多傷 多處房屋倒塌
45500年前疣豬壁畫出土 挑戰人類藝術起源

45500年前疣豬壁畫出土 挑戰人類藝術起源
上周驚傳空難的航空公司 花20年蛻變成印尼第三大

上周驚傳空難的航空公司 花20年蛻變成印尼第三大
印尼客機墜海第4天 黑盒子尋獲

印尼客機墜海第4天 黑盒子尋獲

熱門新聞

凌晨約4點半，畫面中一名男子竟扛著身體已經僵直、雙手向上舉、看似酒醉毫無意識的達塞拉進入房間，疑似「撿屍」。YOUTUBE／JaySpeak TV

遭性侵空姐生前最後畫面曝光 走廊熱吻「被撿屍」

2021-01-08 06:32
三佛齊航空客機示意圖，非當事客機。Getty Images

印尼波音737客機墜毀 機上62人下落不明

2021-01-09 07:21
印尼三佛齊航空9日疑失事，機上有12名機組員。部分機組員的家屬10日在雅加達機場等候搜救的消息。中央社

核酸篩檢費太貴 印尼空難班機乘客意外逃死劫

2021-01-10 09:36
金正恩胞妹、曾任勞動黨中央委員會第一副部長的金與正被踢出核心政權。（美聯社資料照片）

失勢了？北韓擁戴金正恩成總書記 金與正遭踢出政治局

2021-01-10 20:41
圖為美國生技公司莫德納（Moderna）研發的新冠疫苗。(美聯社)

英國緊急通過3款新冠疫苗 但民眾「只要這一家的」

2021-01-08 20:14
國外有名男子在網上分享自身經歷，稱自己意外與公司女老闆發生性關係後，如今老闆竟不願他辭職，甚至讓他當「小白臉」都沒關係。示意圖。圖 /ingimage

19歲鮮肉與老闆上床 想離職對方竟稱不工作也沒差

2021-01-12 08:05

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
MIT華人教授被控未披露中國合作及虛假報稅 100萬取保候審

MIT華人教授被控未披露中國合作及虛假報稅 100萬取保候審
拜登推1.9兆元經濟紓困方案 這些錢用在哪裡？

拜登推1.9兆元經濟紓困方案 這些錢用在哪裡？
紐時：葉倫錯鮑爾跟著錯 唯川普對此事判斷正確

紐時：葉倫錯鮑爾跟著錯 唯川普對此事判斷正確
洛杉磯縣疫情最新：每3人就有1人感染病毒

洛杉磯縣疫情最新：每3人就有1人感染病毒
國會彈劾、社群封鎖 川普太難堪 幕僚說可悲

國會彈劾、社群封鎖 川普太難堪 幕僚說可悲