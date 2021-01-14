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無懼普亭威脅 俄反對派領袖納瓦尼誓言17日返俄

編譯中心╱綜合13日電
俄羅斯反對派領袖納瓦尼計畫在17日從德國返回俄羅斯。（路透）
俄羅斯反對派領袖納瓦尼計畫在17日從德國返回俄羅斯。（路透）

儘管返國可能立即面臨牢獄之災，俄羅斯反對派領袖、最敢於批評克里姆林宮的納瓦尼13日表示，他計畫在17日從德國返回俄羅斯。納瓦尼表示，「對我來說，從來沒有『返不返國』的問題。因為我根本沒有離開。我會來到德國只有一個原因：他們試圖將我殺害。」

央廣報導，納瓦尼去年8月從西伯利亞前往莫斯科途中，在飛機上昏倒。昏迷兩天後由醫療專機轉送德國柏林治療。經德國、法國、瑞典實驗室證實，納瓦尼體內有蘇聯時代的神經毒劑「諾維喬克」。

納瓦尼堅稱，這次攻擊是由俄羅斯聯邦安全局(FSB)執行，並由俄羅斯總統普亭下令。西方國家也認為俄羅斯當局對納瓦尼下毒；但俄羅斯表示，沒有下毒的證據，也否認與此事有牽連。

俄羅斯聯邦監獄管理局(FSIN)在去年12月28日以納瓦尼違反緩刑規定，並規避俄羅斯犯罪檢查當局的監督為由，對納瓦尼下達最後通牒，要求他立即從德國回到俄羅斯，並在29日一早就向當局報到；如果過了這個期限，未來一旦回國將立即入獄。

納瓦尼在2014年遭控挪用公款被判處3年半的徒刑，但獲得緩刑。緩刑期已在去年12月30日屆滿。支持者認為這項判決具有政治動機。納瓦尼表示，「我活下來了。現在普亭，這個對我下達謀殺令的人，告訴他的奴僕採取一切行動，讓我無法回國。」

香港01報導，俄羅斯法院文件12日則顯示，有關部門指控納瓦爾尼違反緩刑條款，已經要求法院將其判監。

俄羅斯 德國 普亭

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