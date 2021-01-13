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英脫歐效應浮現 北愛超市供貨「幾天內就要崩潰」

編譯中心／綜合12日電
英國脫歐後實施新檢查程序，阻礙貨物流入北愛爾蘭，英國大型連鎖超市聖斯伯利表示，北愛爾蘭門市有「少數品項暫時缺貨」。圖為倫敦聖斯伯利超市。（路透）
英國脫歐後實施新檢查程序，阻礙貨物流入北愛爾蘭，英國大型連鎖超市聖斯伯利表示，北愛爾蘭門市有「少數品項暫時缺貨」。圖為倫敦聖斯伯利超市。（路透）

公路貨運業者11日提出警告，英國脫離歐盟後實施的新檢查程序，阻礙貨物流入北愛爾蘭，當地供應鏈「數日內就要崩潰」。

公路運輸協會（Road Haulage Association）北愛爾蘭政策經理馬丁（John Martin）說，自英國於今年元旦徹底脫歐後，超市供貨就「面臨嚴重困境」。

中央社引述法新社報導，他受訪時表示：「基於不確定性或延誤，有些企業決定暫停供貨給北愛爾蘭。」他說，即使貨物運量在新冠病毒防疫限制下，只有「正常運量的30%到40%」，要從英國本土運貨到北愛爾蘭，運作上仍苦於適應新的必要程序。馬丁表示：「不誇張地說，現況是幾天內就要崩潰。」

北愛爾蘭的消費者在社群媒體上強調，自英國脫歐過渡期於2020年12月31日結束，11天以來，有些超市存貨已顯不足。英國脫歐過渡期結束後，英國即完全脫離歐盟關稅同盟和歐洲單一市場。英國大型連鎖超市聖斯伯利（Sainsbury's）上周表示，北愛爾蘭門市有「少數品項暫時缺貨」。

基於特殊安排，北愛爾蘭實際上留在歐盟關稅同盟及歐洲單一市場內，以避免與愛爾蘭之間再度建立起嚴格管控的硬邊界。英國與愛爾蘭、北愛爾蘭達成的1998年和平協議，終結了長達30年的北愛爾蘭衝突，協議內的重要條款之一就是開放邊界。

在此情況下，從英國本土送到北愛爾蘭的貨物須經特殊檢查，以防有風險的貨物進入歐盟成員國愛爾蘭。英國政府和歐盟上月同意暫時放寬對超市貨物的檢查，確保今年元旦後的數月內，對北愛爾蘭供貨無虞。但馬丁說，規定放寬「沒什麼效果」，因為業者乾脆不出口到北愛爾蘭了。

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