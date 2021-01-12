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吉爾吉斯大選變天！反對派領袖 從階下囚變總統

編譯中心／綜合11日電
吉爾吉斯10日舉行總統大選，賈帕洛夫(左)11日當選後揮手致意。（歐新社）
吉爾吉斯10日舉行總統大選，賈帕洛夫(左)11日當選後揮手致意。（歐新社）

吉爾吉斯10日舉行總統大選，民粹主義的賈帕洛夫已聲稱勝選。在疫情衝擊經濟的情況下，預料這位下任領袖會更加依賴俄羅斯中國

根據吉爾吉斯中央選舉委員會(CEO)公布的結果，賈帕洛夫拿下近80%的選票，而和他距離最接近的競爭者─民族主義者馬杜馬洛夫，兩人票數差了快7%。不過，在嚴寒的天候下，投票率只略高於39%。

賈帕洛夫在競選總部發表演說時承諾要終結貪腐。身為反對派領袖，賈帕洛夫曾被控在示威中挾持省長為人質而入獄，但他在去年10月4日國會大選的選後爭議中獲釋，還身兼代理總理和臨時總統。

當時大選中，反對派指控親中總統秦貝柯夫的政黨買票、做票，引爆接連數天的近萬人示威，示威者衝進政府大樓和國會大樓，並從獄中釋放多位服刑中的政治人物，其中就包括賈帕洛夫和前總統阿坦巴耶夫。

在支持群眾的強烈要求下，處境困難的總統秦貝柯夫最後在去年10月15日請辭，將大權移交給賈帕洛夫。

對於賈帕洛夫先前在動亂期間成為代理領袖，批評人士擔心，如今他的勝利和支持總統制的投票，可能會使吉爾吉斯走向威權主義。根據10日同時舉行的一場公投，顯示吉爾吉斯民眾強烈傾向總統制，這將使得新憲法在今年稍後實施後，賦予賈帕洛夫影響廣泛的權力。

此外，有媒體報導，由於經濟受到疫情衝擊，吉爾吉斯未來可能更加依賴俄羅斯及中國。不過，俄羅斯似乎較中意秦貝柯夫政府；而吉爾吉斯近年不斷向中國舉債，被為新疆維吾爾人教育營的問題上街示威，因此是否能受到兩國協助、將付出何代價，引人關注。

中國 俄羅斯 疫情

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