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沙烏地公布新願景 將斥資2000億建「零碳排城市」

編譯洪啟原／綜合11日電
沙國王儲穆罕默德沙爾曼揭露未來新願景：將斥資2000億美元，打造一個無車、無街道、甚至零碳排的城市。（路透）
沙國王儲穆罕默德沙爾曼揭露未來新願景：將斥資2000億美元，打造一個無車、無街道、甚至零碳排的城市。（路透）

沙烏地阿拉伯將計畫成為一個無車、無街道、甚至零碳排的城市。王儲穆罕默德沙爾曼日前揭露該最新願景，基礎建設預料將耗資1000億到2000億美元

穆罕默德沙爾曼10日在電視演說中，公布名為「The Line」的開發案，預定今年第1季開始施工。他說，這座城市是沙國新未來計畫（NEOM）的一部分，在長達170公里的帶狀地區中沒有車輛通行，也不設道路，且依自然環境闢建，將保留95%的自然生態。

到2030年，這座城市預估將有100萬居民入住，將創造38萬個就業機會，可貢獻國內生產毛額（GDP）480億美元經濟產值。

沙國媒體稍後指出，穆罕默德沙爾曼預估，城市基礎設施成本將約1000億到2000億美元，資金主要來自沙國政府以及主權財富基金公共投資基金（PIF），加上投入NEOM計畫的海內外投資人。

另據金融時報（FT）報導，穆罕默德沙爾曼也正積極運作，希望說服Google、西門子這些跨國企業，把企業區域總部從杜拜遷往沙國首都利雅德。

這項名為「總部方案」的計畫，在PIF月底即將舉行投資人年度大會前夕更加如火如荼地進行，消息人士透露，利雅德當局提出多種優惠，包括50年租稅減免、豁免聘僱沙國籍員工員額的限制、保證不受未來法規改變所影響等條件，希望吸引資訊科技、金融與石油服務等領域的大型企業至沙國發展。

目前在波灣設有營運據點的大企業，幾乎都把區域總部設在阿聯，畢竟比起利雅德，杜拜更開明、與國際的連結更廣、且學校等基礎建設較優良。

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