金正恩逐漸放權 看齊中國「集體領導制」

最近一年以來，北韓 政局謠言不斷，有人稱金正恩 已過世或至少染病，無法起床視事，甚至傳言胞妹金與正 已成為接班人。但隨著北韓勞動黨5日召開第八次全國代表大會，金正恩當上總書記，原任政治局候補委員的金與正卻被除名，情況更加撲朔迷離。

在全代會前，外界認為，金與正既然要成為接班人，黨內職位將更上一層樓，至少能夠成為正式的政治局委員。之前盛傳，金與正實際上是北韓第二號人物，北韓民眾被要求背誦金與正語錄，去年6月北韓炸毀開城共同聯絡辦公室，就是金與正下令軍方執行，意在立威。由金與正主持的會議中還宣告，未來要把「對南工作」改為「對敵工作」，儼然已主導對南韓的工作。

然而不少人對金與正接班始終質疑，尤其她接連缺席高層會議，包括勞動黨第七屆中央委員會第16次政治局會議，以及勞動黨七屆六中全會，不像是內定接班人的態勢。金與正雖然出席此次勞動黨全代會的開幕，但在最新公布的領導層變動中，從政治局候補委員中除名，也未列入部長名單。

從政治局名單看來，北韓正往中國的集體領導制演變。中央政治局常委由原來的金正恩、崔龍海（勞動黨副委員長）、金德訓（內閣總理）、李炳哲（軍事委員會副委員長），增加金正恩親信趙勇元（中央委員會秘書、黨中央軍事委員會委員），共五人的勞動黨政治局常委會，類似目前七名成員的中共政治局常委會。

新黨章規定，黨政治局常務委員會負責審議政治、經濟、軍事方面的緊急和重大問題，並討論國家重要幹部的任免問題。政治局常務委員可接受委託召開會議，即可在金正恩不親自主持的情況下召開黨政治局會議。

這符合南韓國情院之前的「委任統治」的描述。以往金正恩一直是親自過問一切事務，現在逐漸放權，原因一是為了減少九年間不斷增加的的統治壓力，二是因為政策失敗風險太高，因此要讓接受委託的人員分散一部分責任。金正恩在開幕致詞中就承認，國家經濟發展五年戰略「幾乎在所有領域都嚴重未達標」，以「萬方有罪、罪在朕躬」的姿態，承擔下來。往後若政策失敗，就會有其他人承擔。

另外，金正恩連續六天出現在幾千人的黨員代表大會上，眾目睽睽，很難由替身取代。南韓媒體報導，他的「臉似乎腫了，臉上泛著潮紅，可以看到斑點，皮膚似乎也明顯變得粗糙，頭上還出現了白髮」。消息人士稱，由於經濟困難，金正恩的巨大壓力都呈現在臉上，可是沒有人敢說他是替身扮演的。

更何況，全代會還推舉金正恩為總書記，較之前的頭銜「第一書記」更上一層樓，看來這是如假包換的金正恩，無論是拜登、習近平還是文在寅，都還是要與他打交道。