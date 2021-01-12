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馬克宏夫婦灑73萬買花放「蚊子館」官邸 法民眾怒：可恥

編譯徐榆涵／綜合11日電
法國總統馬克宏夫婦的鮮花支出震驚外界。（美聯社）
法國總統馬克宏夫婦的鮮花支出震驚外界。（美聯社）

法國總統馬克宏和他妻子碧姬近日被媒體踢爆，去年在疫情期間花了近60萬歐元買鮮花放官邸，因此被冠上「可恥」的罵名。

法國政治刊物Politis指出，馬克宏夫婦去年花費54.1萬歐元（約73萬美元）買鮮花並放在官邸艾麗榭宮內。這代表他們的鮮花預算是前總統歐蘭德（Francois Hollande）和薩科齊（Nicolas Sarközy）的五倍之多，引起民眾激烈反彈。

歐蘭德在2012年至2017年間擔任法國總統，2011年花了11.7萬英鎊（約15.8萬美元）買鮮花，而薩科齊在2007年至2017年間擔任總統，據報花費12.9萬英鎊（約17.4萬美元）買鮮花。

據報導，馬克宏夫婦花了約1.8萬英鎊（約2.4萬美元）買植物、1.8萬英鎊買蘭花、逾2.8萬英鎊（約3.7萬美元）買觀葉植物、以及約36萬英鎊（約48.6萬美元）購買用來製作花束的鮮切花。

值得注意的是，受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，艾麗榭宮去年實際上未對外開放，舉行的接待活動也屈指可數。

法國媒體踢爆，馬克宏夫婦去年花了近60萬歐元買鮮花放官邸。（取材自Instagr...
法國媒體踢爆，馬克宏夫婦去年花了近60萬歐元買鮮花放官邸。（取材自Instagram）

馬克宏夫婦的鮮花支出震驚外界，疫情重創法國經濟，馬克宏甫承諾推動1000億歐元刺激方案以應對疫情衝擊。消息傳出，不少民眾在社群媒體上痛批馬可宏夫婦很可恥，有人說，「我們被要求存錢，我們被課更重的稅，結果他卻在爽」；另一人發推文說，「有夠丟臉，這對那些一無所有的人很不尊重，浪費公帑」。

馬克宏已在法國15個疫情最嚴重地區實施晚間6時宵禁，其他地區也實施晚間8時宵禁。他還正在考慮實施第3次全國性封城，以遏制疫情。

馬克宏 疫情 美元

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