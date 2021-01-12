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日本北陸東北大雪創紀錄 已11死330傷

編譯中心／綜合11日電

日本新潟、北陸等地從7日起連續下大雪，這場雪災造成至少11人死亡，超過330多人輕重傷。

「朝日新聞」報導，新潟、北陸等地7日起連續下大雪，福井縣9至10日有3人死亡，47人因在雪地滑倒或被屋頂落下的雪壓到而受輕重傷。有5人因開車卡在雪地，人在車內身體不適送醫急救。

日本總務省消防廳表示，截至今天上午8時，民眾因進行除雪作業發生事故等受傷者，除了福岡縣有107人受傷外，富山縣、石川縣等11縣共226人受傷。

RKB每日放送8日報導，7、8日九州北部的福岡縣及佐賀縣的市中心下雪，積雪最高4公分。

日本放送協會（NHK）報導，受到冬季氣壓和極強寒流的影響，日本海一側的地區下雪，新潟縣、北陸等地下起紀錄性的大雪。雖然大雪高峰期已過，但這幾天積雪遠比往年多，民眾要充分注意積雪對交通帶來的影響及除雪時可能發生事故、屋頂落雪、雪崩等情況。

截至今天上午11時的積雪，富山市123公分、福井市95公分、新潟市61公分、金澤市53公分。新潟縣和北陸各地的積雪高達往年的2倍至3倍以上。

日本氣象廳預測，今晚到明天太平洋一側南岸將有低氣壓通過，九州、四國、近畿、東海及關東甲信的山區等地可能下雪，平地也可能積雪。

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