南韓官員赴伊朗協商 伊朗：解凍70億美元資金才放船
在伊朗於敏感的荷莫茲海峽水域附近扣留一艘懸掛韓國國旗的油輪數天後，南韓、伊朗兩國的外交部副部長在德黑蘭會面。但伊朗要求南韓把因應美國制裁禁令而凍結的70億美元伊朗資金解凍，才可能釋放所扣留的韓國註冊油輪及船員。雙方談判沒進展，兩國關係緊張。
南韓外交部副部長崔鐘建10日在德黑蘭會晤伊朗副外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi），要求放還南韓運油輪「化學號」（MT Hankuk Chemi）號和船員。阿拉奇一邊表示油輪「只是技術性環境污染問題」，並已提交該國司法機關處理，卻一邊在談判中批評南韓聽從美國實施制裁，在韓凍結總值約70億美元的伊朗出口原油款項。
伊朗中央銀行在南韓的友利銀行和IBK企業銀行設有韓圜結算帳戶。美國2018年退出伊朗核協議及把伊朗中央銀行列入制裁，導致伊朗存於兩韓國銀行的原油出口貸款隨之凍結。
伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）於4日表示，他們在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）水域附近，扣留了一艘懸掛南韓國旗的油輪「韓國化學號」（Hankuk Chemi）。伊朗革命衛隊指出，該船「屢次違反海洋環境保護法規」。「化學號」全船有20名船員，當中5人屬韓籍，其餘是印尼、越南、緬甸船員。
對資源匱乏的南韓來說，直到美國的規定禁止採購前，伊朗是南韓關鍵的石油供應國。
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