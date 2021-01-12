我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣首見醫師染疫 陳時中：2例確診新冠本土

全球首例 加州聖地牙哥8大猩猩染疫

南韓官員赴伊朗協商 伊朗：解凍70億美元資金才放船

編譯中心／綜合11日電

伊朗於敏感的荷莫茲海峽水域附近扣留一艘懸掛韓國國旗的油輪數天後，南韓、伊朗兩國的外交部副部長在德黑蘭會面。但伊朗要求南韓把因應美國制裁禁令而凍結的70億美元伊朗資金解凍，才可能釋放所扣留的韓國註冊油輪及船員。雙方談判沒進展，兩國關係緊張。

南韓外交部副部長崔鐘建10日在德黑蘭會晤伊朗副外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi），要求放還南韓運油輪「化學號」（MT Hankuk Chemi）號和船員。阿拉奇一邊表示油輪「只是技術性環境污染問題」，並已提交該國司法機關處理，卻一邊在談判中批評南韓聽從美國實施制裁，在韓凍結總值約70億美元的伊朗出口原油款項。

伊朗中央銀行在南韓的友利銀行和IBK企業銀行設有韓圜結算帳戶。美國2018年退出伊朗核協議及把伊朗中央銀行列入制裁，導致伊朗存於兩韓國銀行的原油出口貸款隨之凍結。

伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）於4日表示，他們在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）水域附近，扣留了一艘懸掛南韓國旗的油輪「韓國化學號」（Hankuk Chemi）。伊朗革命衛隊指出，該船「屢次違反海洋環境保護法規」。「化學號」全船有20名船員，當中5人屬韓籍，其餘是印尼、越南、緬甸船員。

對資源匱乏的南韓來說，直到美國的規定禁止採購前，伊朗是南韓關鍵的石油供應國。

伊朗 美國 美元

上一則

日相菅義偉表態 緊急狀態將擴至7都府縣

下一則

日本北陸東北大雪創紀錄 已11死330傷

延伸閱讀

古巴COVID-19候選疫苗 將在伊朗展開第3階段試驗

古巴COVID-19候選疫苗 將在伊朗展開第3階段試驗
美若不解除制裁 伊朗威脅驅逐聯合國檢查員

美若不解除制裁 伊朗威脅驅逐聯合國檢查員
最高領袖禁美疫苗 伊朗紅會忍痛棄15萬劑免費輝瑞

最高領袖禁美疫苗 伊朗紅會忍痛棄15萬劑免費輝瑞
伊朗最高領袖：重點是美解除制裁 非重返核協議

伊朗最高領袖：重點是美解除制裁 非重返核協議

熱門新聞

國外一對白人夫妻認養了亞裔男嬰，為了不讓他脫離自己的背景文化，因此讓他努力學習中文，直到17年後才發現男嬰其實是韓國人。示意圖／ingimage

亞裔兒被認養努力學中文 17年後見出生證明卻傻眼

2021-01-05 06:36
英國30歲室內園藝創作者勒布里頓將自家客廳打造成溫室植物。圖／取自推特

種出搖錢樹！他將客廳變溫室 一片葉子賺1.6萬美元

2021-01-05 07:02
三佛齊航空客機示意圖，非當事客機。Getty Images

印尼波音737客機墜毀 機上62人下落不明

2021-01-09 07:21
凌晨約4點半，畫面中一名男子竟扛著身體已經僵直、雙手向上舉、看似酒醉毫無意識的達塞拉進入房間，疑似「撿屍」。YOUTUBE／JaySpeak TV

遭性侵空姐生前最後畫面曝光 走廊熱吻「被撿屍」

2021-01-08 06:32
準新娘抱怨未來小叔跟她訂一樣的婚禮場地，且故意比她的婚禮提前一周舉辦。圖／取自：ingimage示意圖，非當事人。

空姐跨年夜陳屍飯店浴缸 傷痕累累疑似遭集體性侵亡

2021-01-05 07:07
英國首相強生4日深夜宣布全國封城。美聯社

遏制變種病毒蔓延 強生宣布英國封城

2021-01-04 15:59

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
3死4傷！瘋狂槍手濫殺 芝大中國博士生頭部中彈死

3死4傷！瘋狂槍手濫殺 芝大中國博士生頭部中彈死
4件已無必要再做的防疫措施：戴手套等

4件已無必要再做的防疫措施：戴手套等
威脅直播槍殺波洛西 國會暴徒落網 驕傲男孩領袖也被捕

威脅直播槍殺波洛西 國會暴徒落網 驕傲男孩領袖也被捕
加州加速接種疫苗 第二、第三優先群體本周注射

加州加速接種疫苗 第二、第三優先群體本周注射
影／暴徒攻入國會 加州前州長阿諾：有如納粹迫害猶太人

影／暴徒攻入國會 加州前州長阿諾：有如納粹迫害猶太人