南韓官員赴伊朗協商 伊朗：解凍70億美元資金才放船

在伊朗 於敏感的荷莫茲海峽水域附近扣留一艘懸掛韓國國旗的油輪數天後，南韓、伊朗兩國的外交部副部長在德黑蘭會面。但伊朗要求南韓把因應美國 制裁禁令而凍結的70億美元 伊朗資金解凍，才可能釋放所扣留的韓國註冊油輪及船員。雙方談判沒進展，兩國關係緊張。

南韓外交部副部長崔鐘建10日在德黑蘭會晤伊朗副外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi），要求放還南韓運油輪「化學號」（MT Hankuk Chemi）號和船員。阿拉奇一邊表示油輪「只是技術性環境污染問題」，並已提交該國司法機關處理，卻一邊在談判中批評南韓聽從美國實施制裁，在韓凍結總值約70億美元的伊朗出口原油款項。

伊朗中央銀行在南韓的友利銀行和IBK企業銀行設有韓圜結算帳戶。美國2018年退出伊朗核協議及把伊朗中央銀行列入制裁，導致伊朗存於兩韓國銀行的原油出口貸款隨之凍結。

伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）於4日表示，他們在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）水域附近，扣留了一艘懸掛南韓國旗的油輪「韓國化學號」（Hankuk Chemi）。伊朗革命衛隊指出，該船「屢次違反海洋環境保護法規」。「化學號」全船有20名船員，當中5人屬韓籍，其餘是印尼、越南、緬甸船員。

對資源匱乏的南韓來說，直到美國的規定禁止採購前，伊朗是南韓關鍵的石油供應國。