公主落馬！北韓擁金正恩成總書記 金與正未列核心

金正恩（左）當上北韓勞動黨總書記，金與正卻未被列入政治局委員名單，就連黨部長名單內也未見其名。（路透資料照片）

北韓 領導人金正恩 在勞動黨第八次全國代表大會會議中，被推舉為勞動黨總書記，但金正恩胞妹、曾任勞動黨中央委員會第一副部長的金與正 ，則意外未被選為政治局候選委員，就連黨部長名單內也未見其名。

北韓官媒朝中社報導，北韓勞動黨時隔5年修改黨章，主要修訂內容有新增強化國防力量、廢除黨政務局恢復書記局、提高黨政治局和黨中央檢查委員會許可權等。

觀察人士先前認為，北韓有可能將勞動黨中央政治局常務委員會五人常委體制進一步擴大，將金正恩胞妹、勞動黨中央委員會第一副部長金與正列入其中。沒想到結果令人跌破眼鏡。

金與正不僅沒有進入之前擔任的政治局候補委員名單，也沒有進入黨部長名單，報導稱，政府當局認為金與正還過於年輕，對於承擔責任可能還有點負擔。雖然沒在候選名單中，但當局表示「金與正的活動領域和地位很可能維持不變」。

另據韓聯社報導，而被認為是金正恩親信的趙勇元被選為政治局常務委員，包含他在內，目前由金正恩、崔龍海、李炳哲、金德訓等五人組成常務委員會，趙勇元還獲任黨中央委員會秘書、黨中央軍事委員會委員。

至於曾任政治局常務委員的黨中央副委員長朴鳳珠被免去所有黨內職務。外務省第一副相崔善姬則從黨中央委員會委員被降職為候補委員，外務相李善權則維持政治局候補委員職位。