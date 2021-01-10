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印尼客機起飛4分鐘墜毀 62人凶多吉少

編譯中心／綜合9日電
搜救人員在海上尋獲疑似墜機的殘骸。（路透）
搜救人員在海上尋獲疑似墜機的殘骸。（路透）

路透報導，印尼國營嘉魯達印尼航空子公司三佛齊航空（Sriwijaya Air）一架據稱載有62人的客機，9日自首都雅加達起飛4分鐘後失聯。交通部官員證實，飛機已經墜毀。美聯社報導，印尼救援人員發現失事客機殘骸和一些遇難者遺體。

•發現罹難者遺體、客機殘骸

一名搜救官員告訴當地電視台，這架波音737-524型客機原訂飛往西加里曼丹省首府坤甸，在當地時間下午2時30分起飛後不久即失聯。該客機自雅加達起飛時正在下雨。

印尼國家搜救總署一名官員說，機上有50名乘客，包括十名孩童。當地媒體表示，機上有12名機組人員。

•1分鐘內急掉1萬英尺　

追蹤飛航服務的網站Flightradar24在推特表示，該航班「在雅加達起飛後四分鐘，於不到一分鐘失去超過1萬英尺的高度」。Flightradar24追蹤數據包含的詳細註冊資訊顯示，這架飛機機齡為27年。

搜救當局官員阿格斯告訴路透，搜救隊在雅加達北方水域發現疑似飛機殘骸，但尚未證實殘骸來自9日失聯航班。

一名安全官員祖爾基弗利告訴美國有線電視新聞網（CNN）印尼網：「我們在海裡發現了一些電纜、一條牛仔褲和一些金屬片。」

•傳乘客大部分為印尼華人

印尼當局表示，機上62人都是印尼籍，沒有外籍乘客。印尼最大華文媒體國際日報報導，機上乘客大部分為印尼華人。

三佛齊航空在一項聲明表示，在可以發布更全面的聲明前，他們仍在收集更多該航班的詳細資訊。一名波音發言人表示：「我們已知雅加達的媒體報導，並密切關注事態，也正努力收集更多資訊。」

三佛齊航空公司總部位於印尼雅加達，主要營運國內航線及少量國際航線。據了解，這架失事客機於1994年5月試飛，加入三佛齊航空機隊8年。

印尼三佛齊航空乘客家屬在雅加達機場應變中心焦急等待。（歐新社）
印尼三佛齊航空乘客家屬在雅加達機場應變中心焦急等待。（歐新社）

印尼 華人 航線

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