西班牙大雪釀3死 2500駕駛受困獲救

西班牙降暴風雪，首都馬德里頓成銀白世界。（路透）

西班牙8日降下數十年來最大的暴風雪 ，全國半數以上地區9日被列入紅色警報，氣象預報指出，首都馬德里未來24小時降雪 量恐達20公分。暴風雪已造成三人死亡，當局出動緊急服務機構和軍方掃雪車，已救出所有受困車中的2500名駕駛。

西班牙50個省有36省宣布大雪警示。內政部長呼籲民眾最近避免不必要的外出，「我們正面臨近50年來最強的暴風雪」。大雪影響下，馬德里巴拉哈斯機場（Barajas Airport）8日晚間關閉；近400條道路的交通受阻；西班牙國家鐵路（Renfe）也表示，所有進出馬德里的火車班次都已取消。

馬德里有約20-30公分的積雪，為1971年來最多，西班牙國家氣象局（AEMET）稱這是風暴「菲洛梅娜」（Storm Filomena）引發的「異常，且極有可能是歷史性的」天候。

一名遊民被發現陳屍在雪堆中，另有一對男女在南部城市馬拉加駕車遇上河水暴漲，被洪水沖走而溺斃。

•日新潟大雪近200公分

另外，據日本放送協會（NHK）報導，新潟縣等地9日降下大雪，東日本高速公路公司表示，行經新潟縣上越市的北陸自動車道（類似高速公路），一輛自小客車因為大雪無法前進，引發後續約80輛車受困，回堵約半公里。

另外，福井河川國道辦公室表示，行經福井縣永平寺町上志比地區附近的中部縱貫自動車道，在晚間6時約有40輛車受困動彈不得。

今年連日大雪紛飛，已造成北陸、新潟縣、東北地方等地積雪高度達往年的2倍到8倍之多。因為強降雪造成積雪快速增加，進出立山的重要門戶富山市，時隔35年再度出現積雪逾1公尺的現象。

•首爾現低溫 漢江河面結冰

南韓遇超強寒流來襲，首都首爾9日清晨最低溫降至攝氏零下16.6度，氣象廳也宣布觀測到漢江河面結冰，為兩年來首見，而且結冰時間點比過往30年平均值提前四天。