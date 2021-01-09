西班牙-35.8℃創新低 鴨子悠哉漫步「冰湖」

西班牙連續兩天刷新最低溫紀錄，民眾冒雪行走。(路透)

全球許多國家目前正出現極低溫 ，西班牙最近連續2天刷新最低溫紀錄，首都馬德里居民則上網分享各種趣味影像，其中包括鴨子在結冰的池塘上「散步」。此外，俄羅斯 也傳出有人被「瀑布砸死」事件。

LADbible報導，馬德里市中心麗池公園（Retiro Park）的一個池塘6日水面結凍，有人拍到兩隻鴨子直接在冰上閒晃，另外有人錄到好幾隻魚在冰下張大嘴巴，但根本沒辦法吃到落在冰上的麵包屑。

西班牙目前官方最低溫紀錄是1956年測得的零下32℃，但加泰隆尼亞地區6日已測得破紀錄的零下34.1℃，萊昂一處氣象站7日更測得零下35.8℃的超低溫。

西班牙連續兩天刷新最低溫紀錄，民眾冒雪行走。圖為首都馬德里市中心麗池公園的一個池塘結凍，兩隻鴨子備拍到直接在冰上閒晃。(視頻截圖)

而在俄羅斯，酷寒造成多人傷亡。7日在知名景點維柳琴斯基瀑布發生意外，結冰的瀑布突然掉落一塊巨冰，一名男性遊客被砸中身亡，同行的7人也慘遭瀑布冰封。救援人員緊急前往現場，先順利救出受傷的3人，後來才救出受困的4人。

另據據美國 「新聞周刊」報導，最近北極上空的平流層突然升溫，導致該地區的極地渦旋被分裂成兩塊。從西北歐到西伯利亞的廣大區域，都有可能因此而遭遇極端惡劣的嚴寒天氣。目前，一個類似於2018年大嚴寒的狀況正在發生。

氣象學家每年都在焦急地關注北極地區的氣候變化。英國氣象部門5日發表預測表示：「隨著平流層極地渦旋的變弱，北極地區的平流層正在突然升溫。有70%的概率會引發寒潮。」