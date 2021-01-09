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南韓法院判須賠償慰安婦1人1億 日本抗議、召見大使

編譯中心／綜合8日電
南韓法院判決日本政府須賠償12名韓籍慰安婦受害者，日本政府強烈抗議。(歐新社)
南韓法院判決日本政府須賠償12名韓籍慰安婦受害者，日本政府強烈抗議。(歐新社)

南韓法院今天判決日本政府賠償12名韓籍慰安婦受害者每人1億韓元（約9.1萬美元），日本政府發言人加藤勝信對此表示「極度遺憾」與強烈抗議，外務省並召見南韓駐日大使。

NHK報導，今天南韓法院一審判決認定，當時日本對韓籍慰安婦是「計畫性與組織性違反人道的犯罪行為」，不適用國際法上「主權免除」原則；且原告等人遭到「難以想像的激烈身心痛苦」，因此判決日本政府須賠償原告1人1億韓元。

日本政府發言人、內閣官房長官加藤勝信今天在記者會上重申「主權免除」原則，並表示已多次表達這起訴訟南韓應不予受理的立場。

加藤勝信也說，日本與南韓在1965年簽訂「日韓賠償暨經濟合作協定」，包含慰安婦問題在內，所有日韓間的財產、賠償等問題「已完全且最終地解決」，2015年間兩國也獲得共識，確認是「最終且不可逆地解決」。

加藤勝信說，對南韓判決「極度遺憾，日本政府完全無法接受，已表達極度強烈的抗議」。

外務省事務次官秋葉剛男今天上午召見南韓駐日大使南官杓，當面表達極度遺憾與抗議。南官杓會後受訪時表示，會中日本政府表達對於這次判決的立場，他則表示會在不影響日韓關係下，努力解決此事。

南韓12名慰安婦受害人2013年對日本政府提出訴訟，主張因為日本「違反人道的犯罪行為，遭受精神上的痛苦」，向日本政府求償12億韓元（約109萬美元），南韓首爾中央地方法院於去年4月起開始審理。

另外，還有一件20名韓籍慰安婦的遺族向日本政府提出求償訴訟，南韓法院預計1月13日宣判。

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