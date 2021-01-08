炸彈低氣壓襲日 4萬戶停電 3長者遭雪埋

日本地面自衛隊人員在日本東北秋田縣橫手市一所小學從事除雪工作。(路透)

日本 東北及北陸地區7日受到「炸彈低氣壓」影響，下起大雪且颳暴風。強風已造成秋田縣的電線斷線，將近4萬戶停電。鐵路和航空交通班次大亂。

中央社引述日本讀賣新聞報導，東北電力網公司秋田分社表示，受到大雪和颳強風的影響，秋田縣內的秋田市、能代市等11座市町村共至少3萬9544戶停電。初步研判，停電原因是因電線被強風吹斷。

日本氣象廳表示，預估到10日左右，日本附近受到急速形成的低氣壓的影響，從北日本到西日本除了下大雪，也將颳強風，呼籲民眾要嚴防暴風雪 、暴風、大雪。

這幾天秋田縣面臨雪災，已有多人死傷，秋田縣的7座市町村災情嚴重，適用災害救助法，除雪等的費用由中央政府與秋田縣政府分擔。受到強風的影響，鐵路和航空班次大亂，有的已宣布停飛。

日本放送協會（NHK）報導，受到急速形成的低氣壓影響，以日本海一側為主的地區颳強風，東北的沿岸地區出現最大瞬間陣風每秒逾40公尺的強風。

日本氣象廳預測7日傍晚到8日傍晚的24小時降雪量，以降量雪較多的山區，新潟縣可能是100公分、北陸90公分、近畿80公分、岐阜縣70公分、東北及中國 地方60公分、北海道及長野縣50公分、四國地區30公分、山口縣25公分、九州北部15公分。

另外，秋田縣因為大雪出現破紀錄積雪，從6日傍晚起陸續發現三名高齡者被雪掩埋死亡。警方懷疑死因有可能是被自家屋頂上掉落的積雪掩埋，正進行調查。

秋田縣從上個月起就降下大雪，積雪量達往年4倍破紀錄，因此鏟雪或除雪意外頻傳。