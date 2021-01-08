炸彈低氣壓襲日 4萬戶停電 3長者遭雪埋
日本東北及北陸地區7日受到「炸彈低氣壓」影響，下起大雪且颳暴風。強風已造成秋田縣的電線斷線，將近4萬戶停電。鐵路和航空交通班次大亂。
中央社引述日本讀賣新聞報導，東北電力網公司秋田分社表示，受到大雪和颳強風的影響，秋田縣內的秋田市、能代市等11座市町村共至少3萬9544戶停電。初步研判，停電原因是因電線被強風吹斷。
日本氣象廳表示，預估到10日左右，日本附近受到急速形成的低氣壓的影響，從北日本到西日本除了下大雪，也將颳強風，呼籲民眾要嚴防暴風雪、暴風、大雪。
這幾天秋田縣面臨雪災，已有多人死傷，秋田縣的7座市町村災情嚴重，適用災害救助法，除雪等的費用由中央政府與秋田縣政府分擔。受到強風的影響，鐵路和航空班次大亂，有的已宣布停飛。
日本放送協會（NHK）報導，受到急速形成的低氣壓影響，以日本海一側為主的地區颳強風，東北的沿岸地區出現最大瞬間陣風每秒逾40公尺的強風。
日本氣象廳預測7日傍晚到8日傍晚的24小時降雪量，以降量雪較多的山區，新潟縣可能是100公分、北陸90公分、近畿80公分、岐阜縣70公分、東北及中國地方60公分、北海道及長野縣50公分、四國地區30公分、山口縣25公分、九州北部15公分。
另外，秋田縣因為大雪出現破紀錄積雪，從6日傍晚起陸續發現三名高齡者被雪掩埋死亡。警方懷疑死因有可能是被自家屋頂上掉落的積雪掩埋，正進行調查。
秋田縣從上個月起就降下大雪，積雪量達往年4倍破紀錄，因此鏟雪或除雪意外頻傳。
昨日たまたま撮れた向かいの家の屋根雪崩。— ぬま (@nmtysyktuba) January 5, 2021
我が家も同じくなりました。
雪が落ちるようにできてる屋根だけど、こんなに積もってから落ちるのは初めて。
屋根の下はほんと危険なので、みなさん気をつけて。#大雪 #雪崩 #横手 pic.twitter.com/wA8e7kW2rp
上一則
日本疫情緊急 東京醫院病床快滿了
下一則
FB留言