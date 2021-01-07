維基解密創辦人申請保釋遭拒 英法官：有潛逃風險

維基解密創辦人亞桑傑6日遭英國倫敦法院拒絕保釋，因一名法官認定他有潛逃之虞。（路透資料照片）

英國 法官日前拒絕將維基解密網站創辦人阿桑吉（Julian Assange）引渡到美國 後，6日又拒絕他的保釋申請，因一名法官認定他有潛逃之虞。

中央社報導，49歲的阿桑吉過去8年多的時間，不是藏身在厄瓜多駐英國大使館中，就是被關押在監獄。

由於阿桑吉在美國面臨多達18項指控，包括觸犯間諜法及密謀駭入政府電腦，美國要求引渡阿尚吉，但英國法官表示，阿尚吉精神狀況不佳，擔憂他會輕生，因此裁定不將他引渡到美國。阿桑吉的律師費茲傑羅（EdwardFitzgerald）後來為亞桑傑提出保釋申請。

法官巴萊塞（Vanessa Baraitser）說：「有充分理由讓我相信，如果阿桑吉今天獲釋，他將不會向法庭報到，面對上訴程序。」巴萊塞說：「對阿桑吉而言，他還沒有贏得官司…因為上訴結果還不得而知。」最終，巴萊塞拒絕保釋申請。

美國司法部表示，將會繼續尋求引渡阿桑吉。

支持者盛讚澳洲 籍的阿桑吉是名英雄，因為他揭發了美國濫用權力的行為。但批評者認為他是名危險人物，破壞了西方國家的安全。

今天遭英國倫敦法院拒絕保釋，因一名法官認定他有潛逃之虞。