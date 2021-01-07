我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾2130萬確診 佛州破140萬

攻破國會的「死亡衝突」 是臥底栽贓？預謀行動？

金正恩罕見認錯！7千人面前坦承經濟失敗

編譯田思怡／綜合報導
北韓領導人金正恩（前）5日召開勞動黨全國代表大會，其胞妹金與正（右後方穿白衣者）坐在他後方的重要位置。（歐新社）
北韓領導人金正恩（前）5日召開勞動黨全國代表大會，其胞妹金與正（右後方穿白衣者）坐在他後方的重要位置。（歐新社）

北韓領導人金正恩今年新年沒有向全國人民發表元旦文告，不過，睽違五年的勞動黨全國代表大會5日登場，金正恩在開場談話中罕見地坦承犯了「政策錯誤，前一個五年經濟發展計畫在各方面都沒有達到目標，過去五年是北韓「比壞還要更壞的時期」，勞動黨將探索新道路，帶領國家「大躍進」。

勞動黨第八次全國代表大會有4750位黨代表參加，另有約2000名觀眾，會議將進行幾天。官方媒體在首日拍到金正恩的胞妹金與正坐在他後方的重要位置，她的出現應可掃除有關她失勢的傳言。

此次會議將提出下一個五年經濟計畫和外交政策，適逢美國總統當選人拜登上任前夕，引起外界關注。

專家預期，北韓將利用這次會議向拜登傳達訊息。一般預料，拜登上任後將改變川普政府對北韓的策略。

彭博資訊報導，金正恩在開場談話中沒有提到任何與美國重啟核談判，以交換放寬制裁的計畫，也沒提到拜登，觀察家密切注意金正恩對拜登政府將採取什麼策略。

南韓政府資助的韓國統一研究院院長高有煥指出，北韓可能在接下來的會議中暗示其對美國和南韓的策略。「北韓也許研判國際制裁還會持續一陣子，北韓可能從內部找出問題所在，在制裁期間加速經濟復甦。」

金正恩是少數尚未恭賀或承認拜登當選的國家領導人之一，可見他十分重視與川普的特殊關係。川普摒棄美國數十年來的對北韓政策，與金正恩舉行三次高峰會。

拜登陣營已發出訊息，將會有與北韓談判的更多空間，拜登提名的國務卿布林肯支持與北韓達成先凍結再削減核武的協議。

北韓勞動黨5日召開睽違五年的全國黨代表大會，由領導人金正恩親自主持，他在開場演說...
北韓勞動黨5日召開睽違五年的全國黨代表大會，由領導人金正恩親自主持，他在開場演說中坦承國家經濟發展「犯下錯誤」。（Getty Images）

北韓 拜登 金正恩

上一則

疫情下仍得現場採訪 全球逾600記者染疫亡

下一則

誰說金與正失勢？北韓勞動黨換血她獲重用

延伸閱讀

每日新聞報社論：川普與支持者 將是民主毀滅者

每日新聞報社論：川普與支持者 將是民主毀滅者
拜登：「暴民」闖國會大廈 近乎「煽動叛亂」

拜登：「暴民」闖國會大廈 近乎「煽動叛亂」
民主黨可望掌參院 拜登挑選加蘭德任司法部長

民主黨可望掌參院 拜登挑選加蘭德任司法部長
前FBI局長柯米新書寫道：拜登司法部長不應起訴川普

前FBI局長柯米新書寫道：拜登司法部長不應起訴川普

熱門新聞

國外一對白人夫妻認養了亞裔男嬰，為了不讓他脫離自己的背景文化，因此讓他努力學習中文，直到17年後才發現男嬰其實是韓國人。示意圖／ingimage

亞裔兒被認養努力學中文 17年後見出生證明卻傻眼

2021-01-05 06:36
英國30歲室內園藝創作者勒布里頓將自家客廳打造成溫室植物。圖／取自推特

種出搖錢樹！他將客廳變溫室 一片葉子賺1.6萬美元

2021-01-05 07:02
一名扮演聖誕老人的志工探訪比利時一家養老院後，院內至少26名住客染疫死亡。圖為爾爾維亞一群扮演聖誕老人的志工訪兒童之家。(歐新社)

染疫「聖誕老人」探訪後 這個養老院26死 逾百人確診

2020-12-31 19:13

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
黑暗的一天！川粉衝入國會 4人死亡 52人被捕

黑暗的一天！川粉衝入國會 4人死亡 52人被捕
新聞透視／暴民動亂的罪魁禍首就是川普

新聞透視／暴民動亂的罪魁禍首就是川普
喬州參議員複選 民主黨搶先贏得1席 首位非裔寫歷史

喬州參議員複選 民主黨搶先贏得1席 首位非裔寫歷史

喬治亞參議員選舉 民主黨奧薩夫自行宣布當選

喬治亞參議員選舉 民主黨奧薩夫自行宣布當選
NBC分析：共和黨出動挺川派女候選人 策略失效

NBC分析：共和黨出動挺川派女候選人 策略失效