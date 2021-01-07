金正恩罕見認錯！7千人面前坦承經濟失敗

北韓領導人金正恩（前）5日召開勞動黨全國代表大會，其胞妹金與正（右後方穿白衣者）坐在他後方的重要位置。（歐新社）

北韓 領導人金正恩 今年新年沒有向全國人民發表元旦文告，不過，睽違五年的勞動黨全國代表大會5日登場，金正恩在開場談話中罕見地坦承犯了「政策錯誤，前一個五年經濟發展計畫在各方面都沒有達到目標，過去五年是北韓「比壞還要更壞的時期」，勞動黨將探索新道路，帶領國家「大躍進」。

勞動黨第八次全國代表大會有4750位黨代表參加，另有約2000名觀眾，會議將進行幾天。官方媒體在首日拍到金正恩的胞妹金與正坐在他後方的重要位置，她的出現應可掃除有關她失勢的傳言。

此次會議將提出下一個五年經濟計畫和外交政策，適逢美國總統當選人拜登 上任前夕，引起外界關注。

專家預期，北韓將利用這次會議向拜登傳達訊息。一般預料，拜登上任後將改變川普政府對北韓的策略。

彭博資訊報導，金正恩在開場談話中沒有提到任何與美國重啟核談判，以交換放寬制裁的計畫，也沒提到拜登，觀察家密切注意金正恩對拜登政府將採取什麼策略。

南韓政府資助的韓國統一研究院院長高有煥指出，北韓可能在接下來的會議中暗示其對美國和南韓的策略。「北韓也許研判國際制裁還會持續一陣子，北韓可能從內部找出問題所在，在制裁期間加速經濟復甦。」

金正恩是少數尚未恭賀或承認拜登當選的國家領導人之一，可見他十分重視與川普的特殊關係。川普摒棄美國數十年來的對北韓政策，與金正恩舉行三次高峰會。

拜登陣營已發出訊息，將會有與北韓談判的更多空間，拜登提名的國務卿布林肯支持與北韓達成先凍結再削減核武的協議。