涉峇里島爆炸案 82歲印尼頭號激進派教士將獲釋

被指涉及2002年峇里島爆炸案的82歲印尼頭號激進派教士巴席爾（前）8日將獲釋，他因資助訓練亞齊省恐怖組織入獄，因獄中行為良好，獲得55個月減刑，即將服滿15年刑期。（路透資料照片）

印尼 頭號激進派教士巴席爾8日將獲釋，他因資助訓練亞齊省恐怖組織入獄，也被指涉及2002年峇里島爆炸案。印尼當局指出，他因獄中行為良好，獲得55個月減刑，即將服滿15年刑期。

巴席爾（Abu Bakar Bashir）被認為是東南亞 極端暴力組織伊斯蘭教祈禱團（Jemaah Islamiyah）的精神領袖，今年82歲。他在2009年時被補，2011年時以資助訓練亞齊省（Aceh）的恐怖組織為由遭判刑15年，在西爪哇茂物（Bogor）的監獄服刑。

印尼司法及人權部4日發布新聞稿指出，巴席爾服刑期滿，8日將出獄。印尼國家通訊社安塔拉（Antara）報導，巴席爾因獄中行為良好，獲得55個月的減刑。

巴席爾曾被指控策劃2002年的峇里島爆炸案，這個恐怖攻擊活動造成202人死亡，包括許多澳洲籍觀光客。但他否認涉案，也未因此案被判刑。

巴席爾的律師2年多前以巴席爾年歲已高為由要求讓他假釋，印尼總統佐科威（Joko Widodo）當時以人道考量同意，但引發國內外強烈批評後取消這個決定。

根據美國 有線電視新聞網（CNN）報導，伊斯蘭教祈禱團是1980年代成立於馬來西亞的好戰團體，與極端組織蓋達（Al-Qaeda）有關。伊斯蘭教祈禱團的勢力遍及東南亞，曾策劃多起在阿富汗、巴基斯坦、菲律賓南部及印尼的恐怖攻擊活動。