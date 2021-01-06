我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美逾2105萬確診 加州破250萬

喬州參議員複選 民主黨搶先贏得一席次

伊朗扣押油輪 韓派驅逐艦營救 韓媒：涉及70億凍結資產

編譯中心／綜合5日電
伊朗軍方在波斯灣扣押一艘韓籍油輪及船員後，南韓外交部研議是否讓副部長如期於10日訪問伊朗。圖為伊朗革命衛隊快艇（紅圈處）扣押南韓油輪情形。（美聯社）
伊朗軍方在波斯灣扣押一艘韓籍油輪及船員後，南韓外交部研議是否讓副部長如期於10日訪問伊朗。圖為伊朗革命衛隊快艇（紅圈處）扣押南韓油輪情形。（美聯社）

伊朗日前扣押南韓籍油輪及船員，南韓政府今天表示，將派代表團前往伊朗，就釋放船隻及船員進行協商。南韓驅逐艦已載送反海盜部隊抵達荷莫茲海峽附近水域。

大使：20名船員安全

伊朗昨指出，已扣押懸掛南韓國旗的「南韓化學號」（Hankuk Chemi），原因是這艘油輪違反海洋保護法規，船上載有7200公噸「石油化學品」。

南韓國防部今天表示，一艘載有南韓反海盜「清海部隊」人員的驅逐艦已抵達荷莫茲海峽附近水域，正「執行任務確保我國國民安全」。韓聯社報導，一位軍官表示，300名官兵組成的清海部隊自去年底一直待在這個地區，不會採取攻擊性行動。

另據報導，南韓外交部長康京和今天表示，政府已展開外交努力，讓這艘油輪盡快獲釋。外交部今天約見伊朗駐南韓大使，除對扣船一事表達抗議外，也向伊朗確認船上20名人員的安全，而伊朗方面則回應船員無恙。此外，當局也正研議是否讓副部長如期於10日訪問伊朗。

路透、韓媒報導，伊朗扣船舉動與存放在南韓銀行的資金，由於美國制裁而遭到凍結友關。崔鍾建原定訪德黑蘭，討論釋出遭凍結的70億美元資金，德黑蘭時報曾報導，伊朗希望談成一項協議，利用這些遭資金換取新冠疫苗和其他商品。

另據中央社引述法新社報導，伊朗扣押韓籍油輪後，美國國務院發言人說伊朗此舉「是明顯企圖的其中一環，藉由勒索國際社會以減輕制裁的壓力」。發言人說：「我們與南韓齊聲要求伊朗立即釋放這艘油輪。」

不過，有官員表示，美國已同意伊朗可以移轉資金以購買疫苗。

伊朗大規模演習 公開多種國產無人機 伊朗各部隊4日舉行大規模聯合無人機演習...
伊朗大規模演習 公開多種國產無人機 伊朗各部隊4日舉行大規模聯合無人機演習，出動多種「陸海空軍數百架」國產無人機，在中部區域演練。（路透）

伊朗 南韓 美國

上一則

星國防疫App個資被爆讓警「任意取用」 侵犯隱私惹眾怒

下一則

日本確診、病死雙創新高 東京奧運「可能沒觀眾」

延伸閱讀

蘇雷曼尼的復仇！紐約航管員收威脅 伊朗警告派機襲美

蘇雷曼尼的復仇！紐約航管員收威脅 伊朗警告派機襲美
伊朗提煉鈾、扣韓油輪、大舉無人機演習 美令航母續留波灣

伊朗提煉鈾、扣韓油輪、大舉無人機演習 美令航母續留波灣
韓國化學船遭伊朗扣押 首爾要求德黑蘭即刻釋放

韓國化學船遭伊朗扣押 首爾要求德黑蘭即刻釋放
中東緊張情勢再起！伊朗扣押南韓油輪

中東緊張情勢再起！伊朗扣押南韓油輪

熱門新聞

英國30歲室內園藝創作者勒布里頓將自家客廳打造成溫室植物。圖／取自推特

種出搖錢樹！他將客廳變溫室 一片葉子賺1.6萬美元

2021-01-05 07:02
國外一對白人夫妻認養了亞裔男嬰，為了不讓他脫離自己的背景文化，因此讓他努力學習中文，直到17年後才發現男嬰其實是韓國人。示意圖／ingimage

亞裔兒被認養努力學中文 17年後見出生證明卻傻眼

2021-01-05 06:36
一名扮演聖誕老人的志工探訪比利時一家養老院後，院內至少26名住客染疫死亡。圖為爾爾維亞一群扮演聖誕老人的志工訪兒童之家。(歐新社)

染疫「聖誕老人」探訪後 這個養老院26死 逾百人確診

2020-12-31 19:13
英國首相強生4日深夜宣布全國封城。美聯社

遏制變種病毒蔓延 強生宣布英國封城

2021-01-04 15:59
牛津大學與阿斯特捷利康（Oxford/AstraZeneca）聯手研發的疫苗。（美聯社）

英國急了 延後第2劑 又同意混打 佛奇：美國不會這樣做

2021-01-02 16:29
印尼女明星吉塞拉因手機失竊，導致一段19秒性愛影片遭人上傳推特。儘管警方很快就抓到嫌犯，身為受害者的吉塞拉卻仍可能因觸犯充滿爭議的「反色情法」而吃牢飯。畫面翻攝：Instagram/gisel_la

手機失竊致性愛片曝光 印尼反色情法恐讓受害女星坐牢

2021-01-01 08:29

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
不能用了 川普下令禁支付寶、微信支付和QQ錢包等

不能用了 川普下令禁支付寶、微信支付和QQ錢包等
種出搖錢樹！他將客廳變溫室 一片葉子賺1.6萬美元

種出搖錢樹！他將客廳變溫室 一片葉子賺1.6萬美元
亞裔兒被認養努力學中文 17年後見出生證明卻傻眼

亞裔兒被認養努力學中文 17年後見出生證明卻傻眼
洛杉磯醫療將崩潰...救護車奉命 放棄存活機率渺茫者

洛杉磯醫療將崩潰...救護車奉命 放棄存活機率渺茫者
美國人生活何時恢復正常？專家這樣說

美國人生活何時恢復正常？專家這樣說