伊朗扣押油輪 韓派驅逐艦營救 韓媒：涉及70億凍結資產

伊朗軍方在波斯灣扣押一艘韓籍油輪及船員後，南韓外交部研議是否讓副部長如期於10日訪問伊朗。圖為伊朗革命衛隊快艇（紅圈處）扣押南韓油輪情形。（美聯社）

伊朗 日前扣押南韓 籍油輪及船員，南韓政府今天表示，將派代表團前往伊朗，就釋放船隻及船員進行協商。南韓驅逐艦已載送反海盜部隊抵達荷莫茲海峽附近水域。

大使：20名船員安全

伊朗昨指出，已扣押懸掛南韓國旗的「南韓化學號」（Hankuk Chemi），原因是這艘油輪違反海洋保護法規，船上載有7200公噸「石油化學品」。

南韓國防部今天表示，一艘載有南韓反海盜「清海部隊」人員的驅逐艦已抵達荷莫茲海峽附近水域，正「執行任務確保我國國民安全」。韓聯社報導，一位軍官表示，300名官兵組成的清海部隊自去年底一直待在這個地區，不會採取攻擊性行動。

另據報導，南韓外交部長康京和今天表示，政府已展開外交努力，讓這艘油輪盡快獲釋。外交部今天約見伊朗駐南韓大使，除對扣船一事表達抗議外，也向伊朗確認船上20名人員的安全，而伊朗方面則回應船員無恙。此外，當局也正研議是否讓副部長如期於10日訪問伊朗。

路透、韓媒報導，伊朗扣船舉動與存放在南韓銀行的資金，由於美國 制裁而遭到凍結友關。崔鍾建原定訪德黑蘭，討論釋出遭凍結的70億美元資金，德黑蘭時報曾報導，伊朗希望談成一項協議，利用這些遭資金換取新冠疫苗和其他商品。

另據中央社引述法新社報導，伊朗扣押韓籍油輪後，美國國務院發言人說伊朗此舉「是明顯企圖的其中一環，藉由勒索國際社會以減輕制裁的壓力」。發言人說：「我們與南韓齊聲要求伊朗立即釋放這艘油輪。」

不過，有官員表示，美國已同意伊朗可以移轉資金以購買疫苗。