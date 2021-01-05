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英國拒引渡亞桑傑「怕他自殺」 美國不鬆手將上訴

編譯中心／綜合4日電
英國法官4日拒絕將維基解密網站創辦人亞桑傑引渡到美國。圖為亞桑傑2017年5月在庇護他的倫敦厄瓜多大使館向支持者致意。（美聯社）
英國法官4日拒絕將維基解密網站創辦人亞桑傑引渡到美國。圖為亞桑傑2017年5月在庇護他的倫敦厄瓜多大使館向支持者致意。（美聯社）

英國法官4日拒絕美國的要求，不將維基解密（WikiLeaks）澳洲籍創辦人亞桑傑（Julian Assange）引渡到美國受審，理由是如果亞桑傑關押在環境嚴酷的美國監獄，很可能會自殺。美國司法部表示，裁定令人「極感失望」。另墨西哥表示，願為亞桑傑提供政治庇護。

針對英國法院的判決，美國司法部說：「雖然我們對英國法院的最終裁定結果極感失望，但令我們高興的是，我們在每一項提出的法律要點都占了上風。」美國政府表示將繼續上訴。亞桑傑的律師團說，將在6日交保聽證會上爭取法官讓他交保，離開關押超過一年半的倫敦監獄。亞桑傑患有呼吸道疾病，他關押的監獄已有數名囚犯感染新冠病毒。

現年49歲的亞桑傑因為維基解密2010年公布美軍機密文件，被美國指控17項間諜罪和一項不當使用電腦罪，若在美國遭定罪，最高可處175年徒刑。亞桑傑的律師團主張，美國是為了政治因素起訴亞桑傑，他在美國會受到不公平的審判。

主審的倫敦中央刑事法院地區法官凡妮莎．巴萊塞並不採信，不過她說，亞桑傑的精神狀態不穩「憂鬱消沉，有時絕望」，若被關押在美國監獄「近乎完全孤立」的環境，很可能進一步惡化。

巴萊塞說：「就亞桑傑的精神狀態而言，把他引渡到美國是一種壓迫。」就算美國獄政當局設法防止他自殺，他仍有「聰明才智和決心」避開這些措施而自盡。

亞桑傑坐在被告席上，聽到法官裁決時摸了摸額頭，與他育有兩個幼子的女友史黛拉．莫里斯不禁流下淚來。莫里斯在法院外受訪時說，這項裁決是「邁向正義的第一步」，不過，除非亞桑傑獲得自由，否則她不會慶祝，她並向美國總統川普喊話，要他放棄引渡亞桑傑。

墨西哥願政治庇護

在英國法官裁定後，墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）表示，「我將要求外交部長，推動相關程序，請英國政府釋放亞桑傑，墨西哥會提供他政治庇護」。

倫敦中央刑事法院法官4日宣布反對引渡亞桑傑到美國後，聚集在法院外的亞桑傑支持者歡...
倫敦中央刑事法院法官4日宣布反對引渡亞桑傑到美國後，聚集在法院外的亞桑傑支持者歡呼慶祝。圖中人士舉著的標語牌有亞桑傑的肖像和「真相並非罪行」的字眼。（路透）

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