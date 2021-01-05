伊朗提煉鈾、扣韓油輪、大舉無人機演習 美令航母續留波灣

鑑於伊朗「最近的威脅」，美國國防部下令航母「尼米茲號」（圖）續留波灣地區。（美聯社）

伊朗 4日在荷姆茲海峽扣押一艘南韓 油輪，並恢復提煉純度20%的濃縮鈾，嚴重違反2015年核子協議，使伊朗和西方的緊張情勢加劇。另伊朗各部隊預定5日舉行大規模無人機演習，與此同時，五角大廈宣布航空母艦尼米茲號續留波斯灣地區。

伊朗媒體報導，伊朗革命衛隊海軍4日在荷姆茲海峽扣押一艘南韓油輪，理由是油輪「在波斯灣造成油汙」。這艘掛南韓旗的油輪MT Hankuk Chemi，當時從沙烏地阿拉伯開往阿拉伯聯合大公國，油輪載有7200噸乙醇。此外，伊朗已逮捕船員，包括南韓、印尼、越南與緬甸籍。

此事發生在南韓外交部副部長預計訪問德黑蘭之前。伊朗外交部4日表示，訪問將在未來幾天內進行，主要討論南韓銀行因為配合美國 制裁而凍結的70億美元伊朗資金。美國總統川普2018年退出伊朗核協議後，對伊朗實施經濟制裁。

另外，伊朗政府發言人證實，4日上午在福爾多地下核設施展開將六氟化鈾氣體注入濃縮鈾離心機作業，數小時後就可提煉出首批純度20%的濃縮鈾。

伊朗頂尖核子科學家法克里薩德去年11月27日遭狙殺。伊朗國會上月通過法律，決定採取多項行動因應，其中包括提高濃縮鈾純度到20%，意味著後續提煉純度90%的武器級濃縮鈾將不是難事。伊朗十年前決定提煉純度20%的濃縮鈾，差點導致以色列空襲伊朗核設施。

此外，媒體報導，在聖城部隊前指揮官蘇雷曼尼遭到美國擊殺一周年之際，伊朗將舉行為期2天的演習，將出動「陸海空軍數百架作戰無人機」。

而因應伊朗威脅，五角大廈今天宣布，美國航空母艦尼米茲號（USS Nimitz）將續留波斯灣地區；此前有報導指尼米茲號正在返航，有人將此解讀為緊張情勢降溫的跡象。

代理國防部長米勒發布，表示：「鑑於伊朗領袖近來對總統川普和其他美國政府官員發出的威脅，我已下令美國航母尼米茲號暫停常規調動。」他指出，「尼米茲號」將繼續留守在美軍中央司令部的行動區域。任何人都不應質疑美國的決心。