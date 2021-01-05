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沙烏地解除對卡達封鎖！波灣可望結束分裂 美國外交又一勝利

編譯中心／綜合4日電
科威特宣布，沙烏地阿拉伯4日解除對卡達的陸空封鎖。圖為卡達多哈的一座塔2018年5月裝飾著國王塔米姆巨型圖像。（美聯社）
科威特宣布，沙烏地阿拉伯4日解除對卡達的陸空封鎖。圖為卡達多哈的一座塔2018年5月裝飾著國王塔米姆巨型圖像。（美聯社）

科威特外長阿瑪德納瑟宣布，沙烏地阿拉伯4日晚間已解除對卡達的陸海空封鎖。這是結束波斯灣國家逾3年分裂重要一步。據報導，波灣國家和埃及5日將簽協議正式結束封鎖。

美國政府一名高層官員說：「對於波斯灣合作理事會（Gulf Cooperation Council）各國的嫌隙，我們已獲致突破。」這是美國所尋求一連串中東協議的最新一項，而這些協議的目的在建立反伊朗聯合陣線，包括以色列與阿拉伯國家達成的協議。

國營科威特新聞社報導，阿瑪德納瑟於波斯灣合作理事會（GCC）5日召開高峰會前一天宣布上述突破，預料峰會將對這場長達3年多的危機達成更廣泛解決之道。

沙烏地、巴林、埃及、阿拉伯聯合大公國以卡達支持恐怖主義，以及與伊朗關係過度密切為由，於2017年6月宣布與卡達斷絕政治、外交和經濟關係，並對卡達實施陸海空封鎖。卡達一再否認指控，強調斷交之舉毫無正當理由。

科威特一直在卡達和4個阿拉伯國家之間斡旋。阿瑪德納瑟沒有詳述兩國初步協議，是否對阿聯、巴林、埃及也適用，但他轉達科威特國王對波斯灣各國領袖和埃及的祝賀之意，強調各國領導人都致力於讓5日的GCC峰會得以展現團結。

卡達國王塔米姆獲邀參與5日舉行的GCC高峰會。（路透資料照片）
卡達國王塔米姆獲邀參與5日舉行的GCC高峰會。（路透資料照片）

此外，沙烏地國王沙爾曼上月邀請卡達國王塔米姆參與5日舉行的GCC高峰會。沙烏地王儲穆罕默德當時表示，GCC峰會將「具包容性」，引領成員國朝向「統一和團結」。

沙烏地王儲穆罕默德曾說，GCC峰會將「具包容性」，引領成員國朝向「統一和團結」。...
沙烏地王儲穆罕默德曾說，GCC峰會將「具包容性」，引領成員國朝向「統一和團結」。（路透）

此外路透報導，有美國政府資深官員4日表示，波灣國家和埃及將會在GCC峰會中簽署協議，結束對卡達的封鎖。

與卡達關係密切的土耳其稱許對卡達解除封鎖之舉。土耳其外交部聲明指出：「土耳其歡迎波斯灣危機得以解決，感謝科威特和其他國際調人致力解決卡達和沙烏地阿拉伯之間的此一危機。」

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