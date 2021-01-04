南韓人口「生不如死」 首見負成長 去年死30.7萬人

南韓去年約27萬5000新生兒出生，但約有30萬7000人死亡，比前一年上升3.1%。圖為首爾民眾在元旦戴口罩前往曹溪寺上香慶祝新年。（美聯社）

南韓 行政安全部3日公布人口普查 數據顯示，南韓去年出生人數創新低，少於死亡人數，導致去年底南韓人口少於2019年，首度出現總人口減少情形。

韓聯社報導，截至去年12月31日，南韓約有5183萬人，較2019年減少約2萬人。雖然南韓人口成長率一直穩定下降，從2010年的1.49%降至2019年的0.05%，但人口都在增加。

南韓當局通報，去年約27萬5000新生兒出生，比前一年下降10.65%。但去年約有30萬7000人死亡，比前一年上升3.1%。自2011至2018年，南韓死亡數逐年增加，但在2019年減少，去年則又回升。

行政安全部指出：「出生率迅速下降，政府需要針對相關政策做出根本改變。」在南韓17個一級行政區當中，只有京畿道、濟州島、江原道、忠清北道和世宗市通報人口增加，首爾人口減少6萬多人。首爾和周圍仁川及京畿道地區占全國人口的一半，約2603萬人，比前一年增加約11萬人。

若按年齡群體區分，南韓50幾歲人口最多，約864萬人，占總人口16.7%。在人口日益高齡化的南韓社會中，60歲以上人口占總人口24%。