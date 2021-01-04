我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾2063萬確診 加州破242萬例

金山灣區ICU空床率僅剩5% 救護車急診室外等7小時

南韓人口「生不如死」 首見負成長 去年死30.7萬人

編譯羅方妤／綜合3日電
南韓去年約27萬5000新生兒出生，但約有30萬7000人死亡，比前一年上升3.1%。圖為首爾民眾在元旦戴口罩前往曹溪寺上香慶祝新年。（美聯社）
南韓去年約27萬5000新生兒出生，但約有30萬7000人死亡，比前一年上升3.1%。圖為首爾民眾在元旦戴口罩前往曹溪寺上香慶祝新年。（美聯社）

南韓行政安全部3日公布人口普查數據顯示，南韓去年出生人數創新低，少於死亡人數，導致去年底南韓人口少於2019年，首度出現總人口減少情形。

韓聯社報導，截至去年12月31日，南韓約有5183萬人，較2019年減少約2萬人。雖然南韓人口成長率一直穩定下降，從2010年的1.49%降至2019年的0.05%，但人口都在增加。

南韓當局通報，去年約27萬5000新生兒出生，比前一年下降10.65%。但去年約有30萬7000人死亡，比前一年上升3.1%。自2011至2018年，南韓死亡數逐年增加，但在2019年減少，去年則又回升。

行政安全部指出：「出生率迅速下降，政府需要針對相關政策做出根本改變。」在南韓17個一級行政區當中，只有京畿道、濟州島、江原道、忠清北道和世宗市通報人口增加，首爾人口減少6萬多人。首爾和周圍仁川及京畿道地區占全國人口的一半，約2603萬人，比前一年增加約11萬人。

若按年齡群體區分，南韓50幾歲人口最多，約864萬人，占總人口16.7%。在人口日益高齡化的南韓社會中，60歲以上人口占總人口24%。

南韓 人口普查

上一則

印度批准用2款本土疫苗 「第3階段未過」安全性遭質疑

下一則

英國航母3度漏水 服役2年…只出海87天

延伸閱讀

新興亞洲股市料成疫情後贏家！散戶搶進

新興亞洲股市料成疫情後贏家！散戶搶進
南韓過去3個月感染率飆升167.3% 快過印度拉美主要國家

南韓過去3個月感染率飆升167.3% 快過印度拉美主要國家
南韓2020年總人口首度減少 出生數探新低

南韓2020年總人口首度減少 出生數探新低
南韓總統文在寅民調創新低 下滑至34.1%

南韓總統文在寅民調創新低 下滑至34.1%

熱門新聞

81歲的瓊斯（右）和小她45歲的艾爾布瑞漢（左）。圖擷自This Morning YouTube

太激情！81歲嬤閃嫁36歲男 曝洞房花燭夜隔天無法下床

2020-12-27 19:51
一名匿名人士以神秘聖誕老公公身分，在加拿大西部一處社區對數百位居民寄發打氣詩文和250加元賣場消費券。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

平安夜收到神秘聖誕老人大禮 加拿大居民：哭了一早上

2020-12-27 16:59
一名扮演聖誕老人的志工探訪比利時一家養老院後，院內至少26名住客染疫死亡。圖為爾爾維亞一群扮演聖誕老人的志工訪兒童之家。(歐新社)

染疫「聖誕老人」探訪後 這個養老院26死 逾百人確診

2020-12-31 19:13
英國一名男子任職於一家公司長達20年，但他卻因請假高達808天而遭公司解雇。示意圖／ingimage

請假808天！他被開除告上法院 判決出爐令人訝異

2020-12-29 06:26
牛津大學與阿斯特捷利康（Oxford/AstraZeneca）聯手研發的疫苗。（美聯社）

英國急了 延後第2劑 又同意混打 佛奇：美國不會這樣做

2021-01-02 16:29
印尼女明星吉塞拉因手機失竊，導致一段19秒性愛影片遭人上傳推特。儘管警方很快就抓到嫌犯，身為受害者的吉塞拉卻仍可能因觸犯充滿爭議的「反色情法」而吃牢飯。畫面翻攝：Instagram/gisel_la

手機失竊致性愛片曝光 印尼反色情法恐讓受害女星坐牢

2021-01-01 08:29

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
早知道傷心難免！國會聯席會議日 川普夢醒時

早知道傷心難免！國會聯席會議日 川普夢醒時
女師補課為學生 與家長睡了5年 元配蒐證舉報

女師補課為學生 與家長睡了5年 元配蒐證舉報

川普脅迫喬州州務卿 替他「找到1萬1780張選票」

川普脅迫喬州州務卿 替他「找到1萬1780張選票」
波洛西驚險連任國會眾院議長

波洛西驚險連任國會眾院議長
成龍新年現身超憔悴 「腰傷纏身」靠2人移動

成龍新年現身超憔悴 「腰傷纏身」靠2人移動