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英國航母3度漏水 服役2年…只出海87天

編譯中心／綜合3日電
英國皇家海軍最新型航空母艦「威爾斯親王號」2019年服役迄今已經3次漏水，去年更2次進水，累計出海時間僅約87天。（英國皇家海軍網）
英國皇家海軍最新型航空母艦「威爾斯親王號」2019年服役迄今已經3次漏水，去年更2次進水，累計出海時間僅約87天。（英國皇家海軍網）

英國海軍現有兩艘航空母艦之一的「威爾斯親王」號，據報去年發生至少3次漏水事故，需要花330萬英鎊（約451萬美元）維修，最快今年5月才能再度出任務。「威爾斯親王」號服役兩年以來，只出海了87天，是姊妹艦「伊利沙伯女王」號的三分之一。

造價達32億英鎊（約43億美元）的「威爾斯親王」號於2019年服役後，全年出海時間只有57日，去年更只有30天。去年5月和10月，「威爾斯親王」號的船員休息室和引擎室漏水；去年12月初，數千加侖的海水更湧入船艙引擎室超過24小時，電力系統遭到破壞。

基於安全考量，該艦被禁止從母港啟航並進行防水措施，最快今年5月才能再度啟航。

威爾斯親王號和姊妹艦「伊莉莎白女王號」是皇家海軍有史以來的最大型戰艦，均可搭載美國製造的F-35B匿蹤戰機，兩艦被視為英國重振海軍力量的核心。威爾斯親王號原本排定今年開往美國，與F-35匿蹤戰機一起進行測試。

國防部強調，雖然威爾斯親王號只出海了87天，但相關數據未必「完整反映」海軍的工作量。海軍發言人則聲稱，威爾斯親王號處於50年服役年限的初期階段，該艦去年留在樸資茅斯基地以強化裝備，確保戰備。

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