拜登上台 文在寅急修復日韓關係？韓新駐日大使月中上任

日、韓媒體報導，南韓 內定新任駐日大使姜昌一已獲日本 政府同意，預定月中將赴日本就任。啟用「日本通」的姜昌一出任大使，被解讀為南韓政府期望改善日韓關係。

此外，日本駐韓大使也傳出將由駐以色列大使相星孝一出任。日本原駐韓大使富田浩司出任駐美大使後，駐韓大使一職目前空缺，日韓可望同步更換新人。

據韓聯社、中央日報等南韓媒體報導，南韓政府去年11月25日向日本告知近日將提出姜昌一派駐日本案，徵詢日本政府同意；日方也提出相星人事案。南韓政府在12月28日函覆日方表達同意；日方也在去年底函覆韓方同意。

南韓媒體報導，姜昌一曾是國會議員，從2017年起擔任韓日議員聯盟會長約3年，曾留學日本，在東京大學取得博士學位，是南韓政界知名的「日本通」；相星則是日本外交官中的「知韓派」，曾兩次派駐南韓，這一波雙方大使調整，反映雙方有意改善雙邊關係。拜登 當選美國總統後，南韓已經先後派出國家情報院長朴智元、國會議員團訪問日本。

日媒共同社報導提到，韓方對通過更換大使重振關係抱有期待，但兩國政府在二戰期間南韓被徵用勞工問題上的立場分歧明顯，並未出現具體的解決措施。此外，姜昌一過去言行也遭到日媒檢驗，包括2011年他擔任國會議員期間，取得俄羅斯簽證，前往日俄領土糾紛的北方四島，遭到日本政府強烈反對等。

日媒Daily新潮訪問龍谷大學教授李相哲分析，南韓突然改變對日態度，主因受到拜登當選影響，拜登重視同盟國關係，在美中對立情勢下，美日韓三國的合作體制將更顯重要，持續放任日韓關係處於冰點，將影響拜登對文政權印象，南韓向美展現積極改善日韓關係的姿態，以爭取未來美國仲裁日韓糾紛時對南韓有力的局面。

李相哲指出，南韓也有意透過改善日韓關係，推進南北韓關係。朴智元拜會日本首相菅義偉，提議在東京奧運時舉行美日韓朝四國峰會。若戲劇性的四國峰會能實現，這將成為文在寅外交巨大成果，贏得南韓輿論高度肯定。2018年2月南韓藉由舉行平昌冬奧之機，邀請到北韓派團訪問，進一步促成後來的南北韓會談，文在寅想要重演「平昌夢」。