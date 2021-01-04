我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山灣區ICU空床率僅剩5% 救護車急診室外等7小時

川普電話「操控」大選結果恐觸喬州州法 難為己特赦

拜登上台 文在寅急修復日韓關係？韓新駐日大使月中上任

記者蔡佩芳／綜合3日電

日、韓媒體報導，南韓內定新任駐日大使姜昌一已獲日本政府同意，預定月中將赴日本就任。啟用「日本通」的姜昌一出任大使，被解讀為南韓政府期望改善日韓關係。

此外，日本駐韓大使也傳出將由駐以色列大使相星孝一出任。日本原駐韓大使富田浩司出任駐美大使後，駐韓大使一職目前空缺，日韓可望同步更換新人。

據韓聯社、中央日報等南韓媒體報導，南韓政府去年11月25日向日本告知近日將提出姜昌一派駐日本案，徵詢日本政府同意；日方也提出相星人事案。南韓政府在12月28日函覆日方表達同意；日方也在去年底函覆韓方同意。

南韓媒體報導，姜昌一曾是國會議員，從2017年起擔任韓日議員聯盟會長約3年，曾留學日本，在東京大學取得博士學位，是南韓政界知名的「日本通」；相星則是日本外交官中的「知韓派」，曾兩次派駐南韓，這一波雙方大使調整，反映雙方有意改善雙邊關係。拜登當選美國總統後，南韓已經先後派出國家情報院長朴智元、國會議員團訪問日本。

日媒共同社報導提到，韓方對通過更換大使重振關係抱有期待，但兩國政府在二戰期間南韓被徵用勞工問題上的立場分歧明顯，並未出現具體的解決措施。此外，姜昌一過去言行也遭到日媒檢驗，包括2011年他擔任國會議員期間，取得俄羅斯簽證，前往日俄領土糾紛的北方四島，遭到日本政府強烈反對等。

日媒Daily新潮訪問龍谷大學教授李相哲分析，南韓突然改變對日態度，主因受到拜登當選影響，拜登重視同盟國關係，在美中對立情勢下，美日韓三國的合作體制將更顯重要，持續放任日韓關係處於冰點，將影響拜登對文政權印象，南韓向美展現積極改善日韓關係的姿態，以爭取未來美國仲裁日韓糾紛時對南韓有力的局面。

李相哲指出，南韓也有意透過改善日韓關係，推進南北韓關係。朴智元拜會日本首相菅義偉，提議在東京奧運時舉行美日韓朝四國峰會。若戲劇性的四國峰會能實現，這將成為文在寅外交巨大成果，贏得南韓輿論高度肯定。2018年2月南韓藉由舉行平昌冬奧之機，邀請到北韓派團訪問，進一步促成後來的南北韓會談，文在寅想要重演「平昌夢」。

南韓 日本 拜登

上一則

孤單到報警？94歲獨居翁聖誕夜「求助」 2警暖心陪舉杯

下一則

印度65歲男辦葬禮「火葬場突崩塌」 至少21人陪葬

延伸閱讀

早知道傷心難免！國會聯席會議日 川普夢醒時

早知道傷心難免！國會聯席會議日 川普夢醒時
南韓總統文在寅民調創新低 下滑至34.1%

南韓總統文在寅民調創新低 下滑至34.1%
222:211 新國會開議 眾院兩黨最小差距 波洛西面臨艱鉅挑戰

222:211 新國會開議 眾院兩黨最小差距 波洛西面臨艱鉅挑戰
「絕非兒戲」 11共和黨參議員不認拜登勝選

「絕非兒戲」 11共和黨參議員不認拜登勝選

熱門新聞

81歲的瓊斯（右）和小她45歲的艾爾布瑞漢（左）。圖擷自This Morning YouTube

太激情！81歲嬤閃嫁36歲男 曝洞房花燭夜隔天無法下床

2020-12-27 19:51
一名匿名人士以神秘聖誕老公公身分，在加拿大西部一處社區對數百位居民寄發打氣詩文和250加元賣場消費券。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

平安夜收到神秘聖誕老人大禮 加拿大居民：哭了一早上

2020-12-27 16:59
一名扮演聖誕老人的志工探訪比利時一家養老院後，院內至少26名住客染疫死亡。圖為爾爾維亞一群扮演聖誕老人的志工訪兒童之家。(歐新社)

染疫「聖誕老人」探訪後 這個養老院26死 逾百人確診

2020-12-31 19:13
英國一名男子任職於一家公司長達20年，但他卻因請假高達808天而遭公司解雇。示意圖／ingimage

請假808天！他被開除告上法院 判決出爐令人訝異

2020-12-29 06:26
牛津大學與阿斯特捷利康（Oxford/AstraZeneca）聯手研發的疫苗。（美聯社）

英國急了 延後第2劑 又同意混打 佛奇：美國不會這樣做

2021-01-02 16:29
印尼女明星吉塞拉因手機失竊，導致一段19秒性愛影片遭人上傳推特。儘管警方很快就抓到嫌犯，身為受害者的吉塞拉卻仍可能因觸犯充滿爭議的「反色情法」而吃牢飯。畫面翻攝：Instagram/gisel_la

手機失竊致性愛片曝光 印尼反色情法恐讓受害女星坐牢

2021-01-01 08:29

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
早知道傷心難免！國會聯席會議日 川普夢醒時

早知道傷心難免！國會聯席會議日 川普夢醒時
法拉盛確診率飆高 醫師提4原因

法拉盛確診率飆高 醫師提4原因
女師補課為學生 與家長睡了5年 元配蒐證舉報

女師補課為學生 與家長睡了5年 元配蒐證舉報

川普脅迫喬州州務卿 替他「找到1萬1780張選票」

川普脅迫喬州州務卿 替他「找到1萬1780張選票」
波洛西驚險連任國會眾院議長

波洛西驚險連任國會眾院議長