美伊緊張升溫！蘇雷曼尼遇刺周年 伊朗放話復仇

伊拉克的親伊朗民眾1日示威，要求為蘇雷曼尼之死報仇，把美軍逐出伊拉克。（Getty Images）

伊朗 最高將領蘇雷曼尼遭美國 擊殺將屆滿一周年，德黑蘭和華府 近日都調動軍隊，並且相互警告勿輕舉妄動，接替蘇雷曼尼成為聖城部隊指揮官的卡阿尼1日更對華府提出警告，波斯灣緊張情勢再度急速升高。

德黑蘭時報引述卡阿尼在德黑蘭大學的紀念儀式中對美國說：「犯下如此罪行，你們讓全球追求自由人士無法置身事外，肯定會有人在你們本土對你們的罪行做出回應。」美國於2020年1月3日狙殺伊朗軍情最重要將領蘇雷曼尼，雙方瀕臨開戰邊緣。

伊朗革命衛隊指揮官沙拉米2日視察波斯灣戰略要地阿布穆沙島的駐軍，並誓言反擊任何「敵人採取的行動」。

另據中東之眼報導，伊朗1日提升海上部隊戰備；CNN也報導，根據美國最新情報，過去48小時，伊朗在波斯灣部署的海上軍力已升高備戰層級。不過，負責情報研析的資深美國國防官員說，毫無確切情資顯示可能發生迫在眉睫的伊朗攻擊。

據報導，美國國防部本周稍早指出，情資顯示，伊朗可能計畫針對美國資產進行攻擊。德黑蘭對此予以否認，並且指控華府步步進逼，欲招惹伊朗採取行動。

接替蘇雷曼尼成為聖城部隊指揮官的卡阿尼1日對華府提出警告，會有人對蘇雷曼尼之死報復美國。（Getty Images）

外界批評美國總統川普政府企圖在執政最後數周找理由開啟對伊朗的軍事衝突，藉以破壞總統當選人拜登重返伊朗核子協議的計畫。將於20日就職的拜登已明確表達有意與德黑蘭協商，結束華府長達4年「最大施壓策略」。

美國B-52戰略轟炸機過去一個月數度飛抵波斯灣，其中最近一次是在上月30日，兩架轟炸機當時從北達科他州邁諾特空軍基地連續飛行30小時，前往波斯灣後折返。華府強調此舉意在針對伊朗於蘇雷曼尼遭到擊殺周年前夕可能採行的舉措進行嚇阻。

伊朗知會原能總署 升濃縮鈾純度至20%

與此同時，國際原子能總署1日表示，伊朗已經告知打算將福爾多核子設施提煉的濃縮鈾純度提升到20%，回到2015年核子協議前的水準。此舉是回應去年11月伊朗頂尖核子科學家法克里薩德遭狙殺身亡，德黑蘭當局認為幕後黑手是以色列。伊朗國會上月通過一項法律，提到將採取多項行動因應，而提高濃縮鈾純度是其中一環。