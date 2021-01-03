川普特赦「黑水」保全 惹怒伊拉克武裝組織恐報復

川普 日前特赦美國 黑水保全公司（Blackwater）4名維安承辦人員後，伊拉克人既憤慨又難過。這4人涉及2007年在擁擠的尼瑟廣場無故朝人群開槍，造成至少14名平民喪命，另有數十人受傷。伊拉克的親伊朗 什葉派武裝組織「真主黨旅」不滿，在同仇敵愾下，「真主黨旅」可能趁著伊朗將領蘇雷曼尼遇刺屆滿一年之際，乘機向美方報復。

伊拉克人民動員的支持者1日在巴格達西部的舒拉區示威，紀念伊朗最高將領蘇雷曼尼，和與伊朗關係密切的伊拉克民兵組織人民動員指揮官穆罕迪斯。他們高舉海報、高喊將美軍趕出伊拉克，以及對一年前的暗殺展開報復等口號。

黑水公司老闆普林斯（Erik Prince）是川普鐵桿支持者，普林斯2016年曾向川普圈子提議刺殺蘇雷曼尼，因此在伊拉克強硬派眼中，「黑水」與蘇雷曼尼的死難以擺脫關係，故更有理據以「黑水」人員獲特赦為由，在蘇雷曼尼逝世一年的日子，向美方人員和設施發動襲擊。

美國駐巴格達大使館近期曾遭火箭炮攻擊，「真主黨旅」被指策動襲擊，估計近期可能加強襲擊。雖然美國準總統拜登一直認為「黑水」案被告應被定罪，但川普在拜登上台前已特赦涉案人士，令拜登難以扭轉決定。

值蘇雷曼尼遭到擊殺周年前夕，美國也採取戰略性軍事行動，藉以抵擋區域內美國資產可能受到的任何報復性攻擊。除了上述B-52戰機長程飛行任務之外，美國還加強對巴格達使館周圍駐軍。華府強調，相關調遣屬防禦性質。

川普一年前下令擊殺蘇雷曼尼，美軍無人機2020年1月3日在伊拉克巴格達國際機場進行突襲，蘇雷曼尼及穆罕迪斯遇刺身亡。