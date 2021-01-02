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延宕四年「星馬高鐵」計畫告吹 傳大馬境內獨自建設

編譯中心／綜合1日電
新加坡宣布，終止與馬來西亞共同興建高鐵的計畫。圖為兩國總理2016年出席簽約儀式。（路透資料照片）
新加坡宣布，終止與馬來西亞共同興建高鐵的計畫。圖為兩國總理2016年出席簽約儀式。（路透資料照片）

新加坡和馬來西亞政府今天表示，雙方因未能在細節更動上達成共識，已終止興建高速鐵路的計畫。兩國為這項所費不貲的計畫耗費數年心力，如今終於喊停。而據大馬媒體報導，政府準備獨自完成境內的高鐵建設，終點站改成馬來西亞柔佛新山。

新加坡和馬來西亞2016年簽署興建高速鐵路的合約，但在馬哈迪2018年當選馬來西亞總理後，這項計畫的前景陷入未知。根據規畫，這條鐵路總長達350公里，預期可把新加坡與馬來西亞首都吉隆坡之間的往來時間，由目前4小時或更久的汽車車程縮短到90分鐘。

馬哈迪說，為減少國債，他希望廢除和新加坡的高速鐵路興建案，以配合對大型基礎建設計畫的整體檢討行動，而那些大型計畫都是在醜聞纏身的前任總理納吉任內通過。

接著在馬來西亞要求下，高鐵工程中斷了兩年，這時計畫中的啟用時間是2031年。

由於2020年12月31日的最終期限已過，且兩國政府未能就馬來西亞提議的更動達成共識，這項計畫於是終止。

馬來西亞現任總理慕尤丁和新加坡總理李顯龍發表聯合聲明說：「有鑑於新冠疫情對馬來西亞經濟造成的影響，馬來西亞政府建議針對高速鐵路計畫做出若干更動。兩國政府為此進行了數次討論，未能達成共識。」

新加坡交通部在新聞稿中表示，依據協議，馬來西亞須賠償新加坡已支出的經費，但未提及金額。

馬哈迪曾說，若計畫作廢，馬來西亞恐須支付高達5億令吉（約1.24億美元）的賠償金。他2018年曾估算，大馬修建這條鐵路將耗費約1100億令吉（約27億美元）。

「星馬高鐵」原訂路線表
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新加坡 美元 疫情

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