英脫歐首日車流不大通關順暢 貨運業擔憂：問題之後浮現

在英法海底隧道的英國福克斯通一側，1日有準備運貨到法國的貨車司機向官員出示清關和新冠病毒檢測結果的文件。（路透）

英國 自今天起徹底脫離歐盟，先前有人擔心英法海底隧道會立刻堵塞，但隧道營運商說，大批重型貨車一早就順暢通行，「一點問題都沒有」。但有物流業界高層表示，脫歐 後海關系統及文書工作基本上未經測試，擔心卡關情況可能在之後出現。

蘇格蘭首席大臣：很快回歐洲

此外，蘇格蘭親歐派首席大臣施特金在推特上寫道：「歐洲，蘇格蘭很快會再回來。」暗示蘇格蘭會再次舉行獨立公投，將是下一個讓強森頭痛的難題。

隧道營運商Getlink表示，英國今天凌晨正式脫離歐盟後，近200輛卡車往來於英國和法國之間，但所有卡車都完成報關手續，無一被攔下。中央社引述法新社報導，Getlink發言人說：「對一個特殊的歷史性夜晚來說，交通狀況已算是繁忙，一切都很順利。」

法國官員堅稱，有賴於所謂的「智慧邊界」，法國西北邊境 加萊的混亂狀況正減到最小程度。當局要求貨運業者事先在線上輸入貨物資料，到了邊境現場就只須快速掃瞄；出現綠燈可通行，橙燈則須接受進一步檢查。

第一部獲得放行駛往英國的車輛，是一輛來自羅馬尼亞的重型貨車，載運著郵件和包裹。這輛貨車是由加萊市長布夏爾親自按下綠燈，象徵性地准予通行。

不過，在威爾斯的霍利希德港，有6輛英國貨車因未能提交正確文件而被攔下。渡輪公司Stena Line之後在推特發文，呼籲貨運公司準備好過關文件。

運輸業：下周流量才恢復正常

此外，早前因疫情及脫歐貿協不確定性而造成大塞車的肯特郡多佛港，在英國正式脫歐後路面平靜。不過，許多業者避免在脫歐首日通關，且物流公司HSF Logistics高層擔心，脫歐後海關系統和文書工作基本上未經測試，問題可能在之後浮現。「老實說我們也不太清楚，到某階段或會有延誤。」他說。

英國公路運輸協會（RHA）上層也認為，要到1月第二周才會開始看到運輸情况恢復正常水平。RHA估計會有過半中小企業未準備好接受邊境檢查，本月稍後或出現混亂。

除了貨運外，民眾過境也要面對邊境管制措施，再不能夠自出自入，例如1日首班歐洲之星列車由倫敦抵達法國巴黎後，乘客便要辦理入境手續。

海上邊界生效 首架渡輪抵北愛

分隔北愛爾蘭和英國的「愛爾蘭海貿易邊界」也正式生效，元旦接近凌晨6時就有第一艘汽車渡輪從威爾斯抵達愛爾蘭都柏林港口，成為第一艘受檢渡輪。不過，目前部分英國零售商和速遞公司暫停向北愛發貨或送件，這是因為英國政府在脫歐過渡期結束前一刻，才宣布由英寄往北愛的包裹需備有申報文件，且只有3個月寬限期，令業者措手不及，在短時間內無法恢復發貨。

英國、西班牙簽約 直布羅陀成申根區

此外，西班牙高層外交官表示，在英國正式脫歐後，直布羅陀將成為申根區的一部分，以確保英國與西班牙邊界暢行無阻。緊鄰西班牙的直布羅陀位於伊比利半島上，在1713年一場戰爭後割讓給英國；西班牙仍宣稱擁有直布羅陀主權。