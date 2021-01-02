英脫歐首日車流不大通關順暢 貨運業擔憂：問題之後浮現
英國自今天起徹底脫離歐盟，先前有人擔心英法海底隧道會立刻堵塞，但隧道營運商說，大批重型貨車一早就順暢通行，「一點問題都沒有」。但有物流業界高層表示，脫歐後海關系統及文書工作基本上未經測試，擔心卡關情況可能在之後出現。
蘇格蘭首席大臣：很快回歐洲
此外，蘇格蘭親歐派首席大臣施特金在推特上寫道：「歐洲，蘇格蘭很快會再回來。」暗示蘇格蘭會再次舉行獨立公投，將是下一個讓強森頭痛的難題。
隧道營運商Getlink表示，英國今天凌晨正式脫離歐盟後，近200輛卡車往來於英國和法國之間，但所有卡車都完成報關手續，無一被攔下。中央社引述法新社報導，Getlink發言人說：「對一個特殊的歷史性夜晚來說，交通狀況已算是繁忙，一切都很順利。」
法國官員堅稱，有賴於所謂的「智慧邊界」，法國西北邊境加萊的混亂狀況正減到最小程度。當局要求貨運業者事先在線上輸入貨物資料，到了邊境現場就只須快速掃瞄；出現綠燈可通行，橙燈則須接受進一步檢查。
第一部獲得放行駛往英國的車輛，是一輛來自羅馬尼亞的重型貨車，載運著郵件和包裹。這輛貨車是由加萊市長布夏爾親自按下綠燈，象徵性地准予通行。
不過，在威爾斯的霍利希德港，有6輛英國貨車因未能提交正確文件而被攔下。渡輪公司Stena Line之後在推特發文，呼籲貨運公司準備好過關文件。
運輸業：下周流量才恢復正常
此外，早前因疫情及脫歐貿協不確定性而造成大塞車的肯特郡多佛港，在英國正式脫歐後路面平靜。不過，許多業者避免在脫歐首日通關，且物流公司HSF Logistics高層擔心，脫歐後海關系統和文書工作基本上未經測試，問題可能在之後浮現。「老實說我們也不太清楚，到某階段或會有延誤。」他說。
英國公路運輸協會（RHA）上層也認為，要到1月第二周才會開始看到運輸情况恢復正常水平。RHA估計會有過半中小企業未準備好接受邊境檢查，本月稍後或出現混亂。
除了貨運外，民眾過境也要面對邊境管制措施，再不能夠自出自入，例如1日首班歐洲之星列車由倫敦抵達法國巴黎後，乘客便要辦理入境手續。
海上邊界生效 首架渡輪抵北愛
分隔北愛爾蘭和英國的「愛爾蘭海貿易邊界」也正式生效，元旦接近凌晨6時就有第一艘汽車渡輪從威爾斯抵達愛爾蘭都柏林港口，成為第一艘受檢渡輪。不過，目前部分英國零售商和速遞公司暫停向北愛發貨或送件，這是因為英國政府在脫歐過渡期結束前一刻，才宣布由英寄往北愛的包裹需備有申報文件，且只有3個月寬限期，令業者措手不及，在短時間內無法恢復發貨。
英國、西班牙簽約 直布羅陀成申根區
此外，西班牙高層外交官表示，在英國正式脫歐後，直布羅陀將成為申根區的一部分，以確保英國與西班牙邊界暢行無阻。緊鄰西班牙的直布羅陀位於伊比利半島上，在1713年一場戰爭後割讓給英國；西班牙仍宣稱擁有直布羅陀主權。
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