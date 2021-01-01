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喜迎2021 紐西蘭、澳洲率先點亮新年

編譯中心／綜合31日電
澳洲雪梨煙火令人目眩神迷，照亮燈火通明海港。(路透)
澳洲雪梨煙火令人目眩神迷，照亮燈火通明海港。(路透)

準備迎接新年，並期盼藉慶祝活動揮別新冠病毒肆虐的2020年，紐西蘭等大洋洲國家率先點燃煙火，成為全球首批迎接2021年的國家。不過也有許多城市為抑制疫情取消跨年狂歡，從澳洲雪梨到義大利羅馬，大都只能透過網路直播或電視欣賞跨年煙火；阿拉伯聯合大公國商業大城杜拜雖有疫情，仍有許多民眾在世界最高摩天大樓哈里發塔欣賞雷射燈光秀。

全球首場跨年煙火表演由紐西蘭打頭陣，地標天空城施放煙火。(新華社)
全球首場跨年煙火表演由紐西蘭打頭陣，地標天空城施放煙火。(新華社)

全球首場跨年煙火表演由紐西蘭率先點亮2021年，雖然今年新冠肺炎影響，但紐西蘭仍按照慣例在第一大城奧克蘭地標天空塔（Sky Tower）施放煙火迎新年。長達5分鐘的煙火表演和燈光秀點亮了奧克蘭的夜空。

雪梨煙火秀照放 宅家倒數

雪梨今年縮小跨年活動規模，由於澳洲日前爆發新一波約150人群聚感染，當局嚴格限制往返雪梨的交通，並取消准許民眾聚集狂歡計畫。雖然州政府在最後一刻決定維持歌劇院和大橋的跨年煙火，但考量防疫需求，官方呼籲市民別外出群聚。

往常雪梨碼頭及沿海地區擠滿百萬名觀看煙火的群眾，今晚受禁令影響無法到場欣賞，不過7分鐘長的煙火仍令人目眩神迷，照亮燈火通明海港。

阿拉伯聯合大公國商業大城杜拜的哈里發塔今年施放約35分鐘的煙火，雖然當地爆發一連串疫情，不過還是有數千民眾觀賞煙火施放，雷射燈光在哈里發塔上炫彩奪目，場面相當壯觀。

新加坡同樣為抑制疫情縮小跨年倒數活動規模，少了往年的表演活動與璀璨煙火秀，而是在回顧疫情期間暖心故事的投影秀及象徵「團結、正向與強韌」的燈光秀中迎來2021年。

越南成功防疫 跨年照常

越南成功防疫，迄今未發現英國變種病毒株，民眾在疫情「新常態」下如昔生活。各大景點今晚都有跨年活動，首都河內睽違4年將於午夜首度施放跨年高空煙火，邀民眾一起倒數。

綜合越南媒體報導，河內進入午夜將在還劍湖、統一公園、美亭國家運動場共3地施放15分鐘的高空煙火。市中心河內歌劇院與八月革命廣場前已分別架起兩個大舞台迎接倒數與藝術表演。

世界最高摩天大樓杜拜哈里發塔（Burj Khalifa）的雷射燈光秀。(歐新社)
世界最高摩天大樓杜拜哈里發塔（Burj Khalifa）的雷射燈光秀。(歐新社)

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