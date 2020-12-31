教宗家鄉阿根廷 通過墮胎合法化 拉丁美洲第1國
阿根廷國會參議院30日表決通過墮胎立法，成為拉丁美洲第一個墮胎合法化的國家。
參院自29日下午開始馬拉松式辯論，30日以38票對29票表決通過，懷孕14周以內的婦女墮胎將合法。
參議院表決過關後，數千名支持墮胎法案的人士在首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）街頭上雀躍歡呼。阿根廷這項新法令，將使懷孕14週以內的女性自願墮胎合法化。
El aborto seguro, legal y gratuito es ley.— Alberto Fernández (@alferdez) December 30, 2020
A ello me comprometí que fuera en los días de campaña electoral.
Hoy somos una sociedad mejor que amplía derechos a las mujeres y garantiza la salud pública.
Recuperar el valor de la palabra empeñada. Compromiso de la política. pic.twitter.com/cZRy179Zrj
阿根廷政府指出，人口4400萬的阿根廷每年有37萬至52萬例非法墮胎。
墮胎法案由總統艾柏托（Alberto Fernandez）提出，儘管遭到天主教會與福音派基督徒強烈反對，12月11日仍獲眾議院通過。
艾柏托表示：「我是天主教徒，但我必須為大家立法，每年約有3萬8000名女性因為（非法）墮胎送醫，恢復民主（1983年）以來，有超過3000人因此而死。」
阿根廷眾院2年前也曾通過類似法案，但後來卻被參院以31票贊成、38票反對擋下。
上一則
英國男子賞鳥驚見古金幣 價值百萬美元
下一則
FB留言