我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美確診破1951萬例 紐約州逾95萬

台灣出現「變種病毒」首例 元旦起禁外國人入境

12鄰國有感！克羅埃西亞6.4強震7死 鎮長：一半城鎮毀了

編譯中心／綜合29日電
克羅埃西亞29日發生規模6.4強震。（路透）
克羅埃西亞29日發生規模6.4強震。（路透）

克羅埃西亞29日發生規模6.4極淺層地震，目前已知造成7人死亡、20多人受傷，多處房屋倒塌。地震威力強大到歐洲12個國家都感受到這場地震，當地警消人員仍在進行搜救工作。

歐洲地中海地震中心（European Mediterranean Seismological Center）指出，這起地震震央位於克羅埃西亞首都札格雷布（Zagreb）東南方46公里處，規模達6.4。約2.5萬人的彼得里尼亞（Petrinja）城鎮災情慘重，該地區28日才發生規模5.2地震。

克羅埃西亞總理表示，彼德里尼亞一名12歲的女孩因此喪生，彼德里尼亞附近村莊6人死亡。至少26人受傷送醫，6人傷勢嚴重，還有許多人下落不明。

N1新聞頻道畫面顯示，搜救人員在當地從斷瓦殘垣中拉出一名男子及一名孩童，兩人都倖免於難。其他畫面顯示，有一棟房屋屋頂塌陷。記者表示，不知道是否有人在屋內。

彼得里尼亞鎮鎮長丹波維奇（Darinko Dumbovic）透過電視台發布聲明說：「我的鎮全毀了，有孩童喪生。這裡的情景就像（原爆後的）廣島一樣，半個城鎮不見了。」

克羅埃西亞29日發生規模6.4強震，造成至少7死、20人受傷。（美聯社）
克羅埃西亞29日發生規模6.4強震，造成至少7死、20人受傷。（美聯社）
克羅埃西亞29日發生規模6.4強震。（路透）
克羅埃西亞29日發生規模6.4強震。（路透）

地震

上一則

小象被車撞倒 男CPR救命「聽見象媽媽呼喚寶貝」

下一則

英國單日破5萬確診又創高 變種病毒入侵智利、印度、巴基斯坦

延伸閱讀

克羅埃西亞強震12國都有感！已知7死 多人下落不明

克羅埃西亞強震12國都有感！已知7死 多人下落不明
華聯會攜手民代 扮聖誕老人送禮社區耆老

華聯會攜手民代 扮聖誕老人送禮社區耆老
NBA／離不開火箭 哈登球砸隊友出氣

NBA／離不開火箭 哈登球砸隊友出氣
CBA澄清信未到 林書豪簽約受挫

CBA澄清信未到 林書豪簽約受挫

熱門新聞

81歲的瓊斯（右）和小她45歲的艾爾布瑞漢（左）。圖擷自This Morning YouTube

太激情！81歲嬤閃嫁36歲男 曝洞房花燭夜隔天無法下床

2020-12-27 19:51
泰國王室2019年8月發布的泰王瓦吉拉隆功與王妃詩妮娜合影。法新社

瓦解泰國君主制好形象！流亡學者公布王妃外洩私密照

2020-12-24 07:05
史諾登妻子米爾斯（Lindsay Mills）今天在IG分享一家三口的照片。(截取自史諾登妻子米爾斯@lsjourneys推特)

吹哨者史諾登喜獲麟兒 妻分享一家三口照

2020-12-26 11:10
一名匿名人士以神秘聖誕老公公身分，在加拿大西部一處社區對數百位居民寄發打氣詩文和250加元賣場消費券。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

平安夜收到神秘聖誕老人大禮 加拿大居民：哭了一早上

2020-12-27 16:59
45歲的卡甘斯基以研究癌症著稱，近期更擔任俄羅斯遠東聯邦大學的基因組與再生醫學中心主任，並參與研發新冠病毒的疫苗。(Alexander Kagansky)

詭異！俄新冠疫苗專家墜樓亡 只穿內褲有刺傷

2020-12-22 22:49
英國一名男子任職於一家公司長達20年，但他卻因請假高達808天而遭公司解雇。示意圖／ingimage

請假808天！他被開除告上法院 判決出爐令人訝異

2020-12-29 06:26

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
紐約郵報挺川立場丕變 如今全頁頭版猛批川普

紐約郵報挺川立場丕變 如今全頁頭版猛批川普
民主黨衝刺2000美元紓困金案 遭共和黨參院領袖封殺

民主黨衝刺2000美元紓困金案 遭共和黨參院領袖封殺
600元紓困金 最快今晚匯入戶頭 紙本30日起寄出

600元紓困金 最快今晚匯入戶頭 紙本30日起寄出
魯比歐支持調高紓困支票 法案命運掌握於麥康諾之手

魯比歐支持調高紓困支票 法案命運掌握於麥康諾之手
南加華人密集城市新冠悲歌 華人24歲長子亡 次子住院

南加華人密集城市新冠悲歌 華人24歲長子亡 次子住院