12鄰國有感！克羅埃西亞6.4強震7死 鎮長：一半城鎮毀了

克羅埃西亞29日發生規模6.4強震。（路透）

克羅埃西亞29日發生規模6.4極淺層地震 ，目前已知造成7人死亡、20多人受傷，多處房屋倒塌。地震威力強大到歐洲12個國家都感受到這場地震，當地警消人員仍在進行搜救工作。

歐洲地中海地震中心（European Mediterranean Seismological Center）指出，這起地震震央位於克羅埃西亞首都札格雷布（Zagreb）東南方46公里處，規模達6.4。約2.5萬人的彼得里尼亞（Petrinja）城鎮災情慘重，該地區28日才發生規模5.2地震。

克羅埃西亞總理表示，彼德里尼亞一名12歲的女孩因此喪生，彼德里尼亞附近村莊6人死亡。至少26人受傷送醫，6人傷勢嚴重，還有許多人下落不明。

N1新聞頻道畫面顯示，搜救人員在當地從斷瓦殘垣中拉出一名男子及一名孩童，兩人都倖免於難。其他畫面顯示，有一棟房屋屋頂塌陷。記者表示，不知道是否有人在屋內。

彼得里尼亞鎮鎮長丹波維奇（Darinko Dumbovic）透過電視台發布聲明說：「我的鎮全毀了，有孩童喪生。這裡的情景就像（原爆後的）廣島一樣，半個城鎮不見了。」