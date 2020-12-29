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沙國知名女權倡議者 遭法院指涉「恐怖主義」判囚5年8個月

編譯中心／綜合28日電
哈斯洛爾被依與恐怖主義有關的罪名，判處有期徒刑5年8個月。（路透資料照片）
哈斯洛爾被依與恐怖主義有關的罪名，判處有期徒刑5年8個月。（路透資料照片）

沙烏地阿拉伯媒體報導，沙國法院今天依據與恐怖主義有關的罪名，判處知名女權倡議者哈斯洛爾（Loujain al-Hathloul）有期徒刑5年8個月。

與政府關係密切的新聞網站Sabq及其他媒體報導，法院指出，哈斯洛爾因從事「反恐法嚴禁的多項活動」而被判有罪。法院暫緩執行2年10個月的刑期，未來3年內哈斯洛爾不可犯下任何罪。

沙國媒體的報導並未說明，刑期是否包含她之前遭監禁的時間，不過根據哈斯洛爾家人的說法，預料她將在數月內獲釋。哈斯洛爾的姊妹在推特表示：「除了她已經服刑的時間（自2018年5月至今）之外，暫緩執行2年10個月的刑期，將使她在大約2個月內（獲釋）。」

另一名接近哈斯洛爾家屬的消息來源，以及總部在倫敦的沙國人權團體ALQST表示，哈斯洛爾將在明年3月前獲釋。

哈斯洛爾的姊妹說，法院也下令哈斯洛爾5年不得離境。媒體報導，這項判決只是讓沙國政府「保留顏面下台階的策略」。此前國際社會嚴厲施壓沙國政府要求釋放她。

現年31歲的哈斯洛爾及其他10多位伸張女權者是在2018年5月被逮捕。不久後沙國就宣布解除長達數十年婦女不得開車的歷史性禁令，這項改革她們力爭許久。

倫敦 推特 沙烏地阿拉伯

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