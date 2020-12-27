分屍學生女友！俄「拿破崙專家」判12年半 傳與當局友好

索科洛夫（右）因殺死女友被判刑12年半，他曾扮演拿破崙與女友共舞。（取材自推特）

俄羅斯 64歲拿破崙專家索科洛夫（Oleg Sokolov）去年殺害並分屍24歲女學生戀人，25日遭判12年半有期徒刑。

索科洛夫去年11月酒醉失足墜河後被救起，當時背包裡有一對女性手臂，警方依殺人罪嫌逮捕他。索科洛夫坦承殺害並分屍24歲前學生葉申科（Anastasia Yeshchenko），不過他表示，自己是在兩人爭吵時失手殺害女方，兩人是情侶關係。

法官25日判索科洛夫12年半有期徒刑，還將他發落至嚴格管理的偏遠監獄服刑。索科洛夫的律師說，被告對判決結果不服，但會在收到判決書副本後決定是否上訴。被害者家屬的律師告訴媒體，家屬已無意上訴尋求讓被告判更重，認為「無論怎樣都換不回他們的女兒」。

這起駭人聽聞的謀殺案震驚全俄國，維權人士對國內頻傳的家暴 怒火高漲。

索科洛夫在俄羅斯總統普亭 的母校聖彼得堡國立大學教歷史，並與當局走得很近。許多學生說他過去曾有不當行為，並要求校方調查，但校方一直未積極處置。

索科洛夫曾於2003年獲頒法國榮譽軍團勳章。索科洛夫是著名拿破崙專家，曾擔任好幾部電影的歷史顧問，也是俄羅斯當紅歷史重現活動的其中一位開山始祖。他喜歡扮演拿破崙和被稱為「閣下」，更稱情人為約瑟芬。他和被害者葉申科無論在學術研究、歷史重演活動或私生活都關係密切。