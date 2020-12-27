冷戰時期英籍雙面間諜布雷克 俄國逝世享壽98歲

根據俄羅斯「塔斯社」報導，冷戰時期的雙面諜布雷克辭世，享耆壽98歲。他是1950年代穿越鐵幕投誠之前，在英國情報圈臥底，替前蘇聯國家安全委員會效力的知名「內應」。 （美聯社）

根據俄羅斯 「塔斯社」報導，冷戰時期的雙面諜布雷克（George Blake）辭世，享耆壽98歲。他是1950年代穿越鐵幕投誠之前在英國 情報圈臥底，替前蘇聯國家安全委員會效力的知名「內應」。

俄羅斯對外情報局（SVR）發言人伊凡諾夫表示：「傳奇情報官員布雷克今天辭世，他真誠熱愛我們的國家，並且讚揚我們人民在第二次世界大戰期間的成就。」

布雷克在二戰時期曾經是荷蘭反抗軍的一員，之後擔任英國軍情六處（MI6）的特工，韓戰期間因目睹美軍轟炸平民百姓後，在1950年代替前蘇聯效命。

他把數百位軍情六處特工的大名透露給俄國情報單位國家安全委員會（KGB），並揭露東柏林有條用來監視的秘道。英國表示，1950年代，布雷克把西方國家布局在東歐的數百名間諜 身分曝光，當中有些人因他的通敵而被處死。

1961年，布雷克的雙面間諜身分被揭穿，在英格蘭被判處長達42年的徒刑；5年後，藉由3個坐牢同夥協助，攀爬繩梯越獄逃亡，投奔鐵幕進入東德並輾轉抵達他終老的蘇聯。當時布雷克在莫斯科受到英雄式的歡迎，並且獲俄羅斯的情報單位晉升上校。他奉獻畢生歲月的蘇聯瓦解後，布雷克曾說，從未對他的所作所為感到後悔。