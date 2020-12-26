英歐貿協剩3關 各國大使聖誕加班審查

歐洲聯盟與英國 24日達成脫歐 貿易協議，但仍須雙方議會通過，歐盟 成員國必須趕在今年底同意協議，各成員國駐歐盟大使聖誕節無法休假，開始審查厚達1246頁的協議。

英國2016年6月通過脫離歐盟的公民投票，歐英今年3月展開貿易協議談判，終於在12月24日報出佳音，雙方領袖宣布達成協議，避免一周後脫歐過渡期結束走上無協議「硬脫歐」的困境。

不過達成協議不是終點，還必須經過歐盟成員國、英國國會及歐洲議會同意。德國外長馬斯（Heiko Maas）昨天表示，德國作為歐盟輪值主席，將致力確保這項協議能在2021年1月1日之前生效。

在與時間賽跑的壓力下，儘管今天是聖誕節，但布魯塞爾上午各成員國常駐歐盟大使已開始審查這項貿易協議，預估將持續數天，根據德國輪值主席國發言人費雪（Sebastian Fischer）今天表示，這項協議內容厚達1246頁。

英國會30日表決 工黨表態支持

除了各成員國仔細研究要讓協議在年底前過關外，歐洲議會議長薩索里將邀請議會各政治團體及歐盟領袖，於28日開會討論，英國國會則可望於12月30日表決。英國在野黨工黨黨魁施凱爾24日表示，首相強生與歐洲聯盟達成的脫歐貿易協議下周交付國會表決時，工黨將投贊成票。

歐陸主要領袖讚揚最後一刻達成的協議，避免英國「硬脫歐」。德國總理梅克爾表示，她有信心這項協議是「好的結果」；法國總統馬克宏說：「歐洲的團結和堅定得到了回報。」愛爾蘭總理馬丁則表示，這項協議是「英國脫歐的可能版本中，最不糟糕的一個」。義大利總理孔蒂也視該協議為好消息，歐洲公民與企業的權利及利益將獲得保障。

(影音製作：何卓賢 訂閱世網YouTube看更多新聞影音)