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英歐貿談後各有嚴峻挑戰…歐盟預算缺口擴大、英國防蘇獨

編譯中心／綜合25日電
一名反脫歐人士24日在倫敦唐寧街舉著標語牌示威，其中一面寫著「脫歐不值得」，另一面則為「最佳協議就是留歐」。（路透）
一名反脫歐人士24日在倫敦唐寧街舉著標語牌示威，其中一面寫著「脫歐不值得」，另一面則為「最佳協議就是留歐」。（路透）

歐盟英國24日完成歷史性的脫歐貿易協議，化解「硬脫歐」急迫危機，歐英關係在2021年將進入新篇章，但各自都有嚴峻挑戰。歐盟將承受失去部分國際影響力，英國則將面對蘇格蘭獨立聲音再次壯大。

歐盟方面，首先預算將出現大洞。歐盟2018年時曾表示，英國脫歐後歐盟每年預算缺口可能高達120億至150億歐元（約146億到182億美元），歐盟將找其他成員國分擔，或考慮刪減預算、另覓財源等方式。

在國際政治及軍事方面，英國是聯合國常任理事國，也是北約組織中「國防開支」僅次於美國的大國，且與美國關係密切，更是歐盟前5大經濟體，短時間內其他城市難以取代歷史悠久的倫敦金融中心地位。

再者，歐盟也擔心英國脫歐將帶動其他成員國的疑歐派聲勢壯大。今年歐洲受到疫情打擊，各國各自封鎖邊境，再加上經濟走弱，更多的限制措施及更艱困的生活都可能擴大民眾不滿，進而激發更多民粹主義情結。

至於英國，除今年受到疫情重創，近期又傳出變種病毒，在明年經濟充滿變數外，蘇格蘭可能會是一個議題。

英國獨立研究機構的預算責任辦公室早前就預期，脫歐將使英國經濟在15年內，面臨比在歐盟時減少4％。英國約43%的出口是銷往歐盟市場，約14.5萬家英國企業直接與歐盟貿易都將受影響。英國政府估計，額外的報關文件將達到2.15億件，每年將使英國企業負擔75億英鎊（103億美元）；若新增的海關檢查延遲邊境貨物運輸、影響到供應鏈並迫使工廠停產，成本還將迅速上揚。

據衛報報導，英國於貿談中同意歐盟排除馬鈴薯出口零關稅，激怒蘇格蘭農民，可能令蘇獨勢力繼續壯大。蘇格蘭馬鈴薯產量占英國總產量的四分之三，是世界上最大的馬鈴薯出口地之一，蘇格蘭首席大臣、蘇格蘭民族黨黨魁斯特金砲轟，英國政府出賣蘇格蘭薯農，揚言「是時候讓蘇格蘭作為歐洲國家規畫自己的未來」。斯特金已宣布，將在明年5月議會選舉前推出第二次獨立公投草案，強生能否阻絕再辦公投的意圖，受到各界矚目。

英歐面對的挑戰
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英國 歐盟 脫歐

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