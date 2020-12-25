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賞櫻會案獲不起訴 安倍道歉 避談請辭

編譯中心／綜合24日電
日本前首相安倍晉三捲入的補貼樁腳餐會經費未申報風波，廿四日雖獲檢方不起訴，但他仍以政治責任重大為由，召開記者會向國民致歉。（路透）
日本前首相安倍晉三捲入的補貼樁腳餐會經費未申報風波，廿四日雖獲檢方不起訴，但他仍以政治責任重大為由，召開記者會向國民致歉。（路透）

日本前首相安倍晉三捲入「賞櫻會」前夕「晚餐會」爭議，日本檢方依涉違政治資金規正法起訴安倍秘書配川博之；安倍晉三本人則獲不起訴，將於25日赴國會說明。安倍24日晚召開記者會向國民致歉，表示深感有道義上的責任，但避答是否辭去國會議員。

日本放送協會（NHK）報導，東京地方檢察廳特別搜查部（東京地檢特搜部）表示，今年61歲的配川博之是安倍公設第一秘書，並擔任晚餐會主辦單位「安倍晉三後援會」代表。配川從2016年到2019年的4年間，在「安倍晉三後援會」的收支報告書中，都沒有記載晚餐會相關收支共3000萬日圓（約28.9萬美元），涉嫌違反政治資金規正法，予以起訴。

安倍本人方面，特搜部表示，曾在21日訊問安倍，但沒有具體證據顯示安倍與漏記晚餐會收支有關，因此不起訴。

讀賣新聞報導，安倍24日上午向國會參議院與眾議院兩院議長提出申請，希望說明過去的答詢情形。執政黨自民黨與最大在野黨立憲民主黨舉行會談，決定25日聽取安倍說明。

安倍被媒體問到是否有可能辭去國會議員的職務或離開自民黨，安倍僅回應說，會好好反省，善盡職責。他表示，是上個月才從負責的秘書那裡得知真相，這位秘書以及被檢方簡易起訴的公設第一秘書都已請辭。

日本首相每年都會主辦「賞櫻會」，招待政界、財政界及文化界等人士。安倍擔任首相任內，涉嫌多年出錢請支持者出席賞櫻會前一晚的晚餐會（前夜祭），資金收支報告書卻無記載，遭人檢舉涉違政治資金規正法及公職選舉法，檢方展開調查。

晚餐會從2015到2019年的5年間，總費用約2300萬日圓，其中安倍方面至少負擔逾800萬日圓（約7.7萬美元）餐費，且飯店有開立收據。不過安倍過去在國會答詢時，多次否認他的辦公室有補貼晚餐會費用，並稱沒收到飯店收據。

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