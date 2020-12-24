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死因離奇！俄疫苗科學家墜樓亡 僅著內褲有刀傷

編譯張君堯／綜合23日電
45歲的卡甘斯基以研究癌症著稱，近期更擔任俄羅斯遠東聯邦大學的基因組與再生醫學中心主任，並參與研發新冠病毒的疫苗。(取材自YouTube)
45歲的卡甘斯基以研究癌症著稱，近期更擔任俄羅斯遠東聯邦大學的基因組與再生醫學中心主任，並參與研發新冠病毒的疫苗。(取材自YouTube)

俄羅斯一名參與新冠疫苗研發的科學家卡甘斯基（Alexander "Sasha" Kagansky），近日意外從聖彼得堡（St. Petersburg）的14層樓公寓墜落身亡，他身上更發現刺傷且注射過鎮靜劑的痕跡，警方懷疑有他殺可能。

據莫斯科共青團員報（Moskovsky Komsomolets）報導，45歲的卡甘斯基被鄰居發現僅著內褲橫屍街頭，當地警方獲報趕往現場後發現其住處有打鬥痕跡，遺體上也有刀傷，推測卡甘斯基生前曾和兇手發生肢體衝突，隨後才墜樓身亡。

警方拘留了一名跡象可疑的嫌疑男子伊萬諾夫（Igor Ivanov），現年45歲的他是卡甘斯基的「童年友人」，意外發生前一天，伊萬諾夫就在卡甘斯基家中替他慶生。

伊萬諾夫向警方聲稱是卡甘斯基使用鎮靜劑後，用刀刺傷自己腹部，接著然後突然跑到陽台一躍而下，伊萬諾夫的說法初步通過了測謊，隨後警方也將他釋放。

警方之後在卡甘斯基的公寓內發現治療時差的鎮靜劑，伊萬諾夫還向警方透露卡甘斯基沉迷於酒精，且精神方面出現問題。俄羅斯調查委員會已就此案展開調查，儘管潛在嫌疑人獲釋，但案件仍未結束。

在此事件前，俄羅斯今年已有六人從醫院墜樓身亡，其中五名為接受新冠肺炎治療的病人，最後一人則是名曾投訴防疫裝備短缺的醫生。

卡甘斯基生前以研究癌症著稱，曾在海參崴（Vladivostok）擔任助理教授，也曾於蘇格蘭愛丁堡（Edinburgh）工作長達13年，他近期則擔任俄羅斯遠東聯邦大學（Far Eastern Federal University）的基因組與再生醫學中心主任，並參與研發新冠病毒的疫苗。

卡甘斯基最近還獲得俄羅斯政府撥款，用於研究診斷和治療惡性腦瘤的新方法，並倡導利用草藥和蘑菇治療癌症。英媒指出，1991年前蘇聯解體後，卡甘斯基是第一位出席歐洲青年議會的俄羅斯代表，生前更是蘇格蘭青年科學院院士。

俄羅斯 癌症 疫苗

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