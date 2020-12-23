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安倍賞櫻會涉賄風波 傳日本檢方擬不起訴

編譯莊蕙嘉／綜合22日電

日本前首相安倍晉三的「賞櫻晚餐會」費用由後援會支出事件，引起爭議；消息人士22日透露，東京地檢特搜部傾向不起訴。不過，眾議院調查局發現，安倍在國會答詢時，相關說法至少有118次與檢方查到的事實有出入。

日媒報導，關於後援會的政治資金收支報告未記載晚餐會收支，特搜部將以涉嫌違反「政治資金規正法」，簡易起訴擔任後援會的公設第一秘書，本月底前結束調查。而檢方認為安倍並不清楚晚餐會的出資狀況，很可能不予起訴。

另據NHK報導，眾議院調查局應在野黨立憲民主黨要求，調查去年11月起召開的國會臨時會、今年1月起的國會通常會期中，安倍答詢時就晚餐會一事的說法是否符合事實。

不過對照安倍的說法及媒體報導的檢方搜查內容，發現安倍說法至少有118次與檢方搜查兜不攏。其中，安倍指晚餐會費用與他的辦公室無關達70次；有20次稱未收到舉辦晚餐會飯店的收據；另有28次否認他的辦公室補貼晚餐會費用。

對此，特搜部詢問後援會負擔費用的原委及與國會答辯的不一致等問題，安倍否認有違法情事。不過日媒日前報導，檢方搜查認為，安倍方面至少負擔逾800萬日圓（約8.5萬美元）餐費，且飯店有開立收據。

安倍自2013至2019年，每年在東京的飯店舉行賞櫻會，招待政界、財政界及文化界等人士。安倍任內，涉嫌多年出錢請支持者出席賞櫻會前一晚的晚餐會，資金收支報告書卻無記載，涉違政治資金規正法及公職選舉法，正由檢方調查中。

山口縣選舉管理委員會則表示，基於政治資金規正法規定的保存期間，廢棄了2015年以前的資料，而未記載金額在截至2019年的5年內可能達4000萬日圓（約38.7萬美元）。

賞櫻 美元 東京

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