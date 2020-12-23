納瓦尼設局俄國特務 套出投毒真相…「毒內褲」搞鬼！

俄羅斯反對派領袖納瓦尼（圖右）計誘俄方特務庫瑞亞哲夫（圖中），在電話裡供出整個下毒過程。（取材自YouTube）

俄羅斯 反對派領袖納瓦尼今年8月被人投毒，儘管俄國 總統普亭 一直否認主導事件，但下手的其中一名特務最近被設局套話，揭露了整起行動手法。

CNN與調查性新聞網站「Bellingcat」合作，讓納瓦尼扮演俄羅斯聯邦安全局（FSB）的高階長官，打給一名參與行動的特務庫瑞亞哲夫，盤問他任務失敗的原因。對方在電話中透露，他把神經毒劑「諾維喬克」藏在納瓦尼的一件內褲中。

CNN指出，媒體無法確認毒害發生時，庫瑞亞哲夫是否身在托木斯克（Tomsk），但電話內容顯示他對毒害任務非常了解，甚至參與善後工作，以確保納瓦尼離開醫院後沒有留下任何諾維喬克的痕跡。納瓦尼中毒後，俄羅斯政府確實拒絕納瓦尼團隊取回衣物的要求。

庫瑞亞哲夫還說，假如納瓦尼中毒時飛機沒有緊急降落在鄂木斯克，下毒的效果與結果都會不同，因為航班原定要飛往莫斯科，是趟長達三小時的航程，團隊沒預期到飛機會迫降讓納瓦尼接受急救，他強調：「我很確定一切都出了錯。」

庫瑞亞哲夫更透露下毒時多加一些劑量，專家指出，這意味著FBS原本計畫直接殺死納瓦尼，若將顆粒狀的毒劑混入內褲，將在流汗同時被皮膚吸收。俄國過去使用的為液狀或凝膠狀毒劑。

錄音內容還指出，FSB的毒物專家小組成員約有6至10人，且已經跟蹤納瓦尼超過3年，一直在伺機下手毒害這位反對派領袖，被問到納瓦尼是否可能認出毒害小組的成員時，庫瑞亞哲夫表示：「那是不可能的，我們會不斷變裝。」他還補充指出為了跟蹤納瓦尼前往俄羅斯各地，小組成員會分別搭乘不同班機，行事相當謹慎。

納瓦尼21日在自己的YouTube頻道上，發布了這段通話錄音，不過FSB也聲明駁斥納瓦尼與CNN的報導，指整個過程都是「造假」。納瓦尼表示自己不相信新的爆料會促使俄羅斯展開新調查，他強調：「事實已經相當明顯，幕後主謀就是普亭。」